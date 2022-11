La ley de familias de Belarra recibirá luz verde el martes al desbloquearla el PSOE tras casi un mes de retraso

La tramitación de la ley de familias por fin echará a andar el próximo martes, cuando el Gobierno dará luz verde al anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. Así lo confirman a 20minutos fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma, lo que supondrá que la norma salga por fin del seno del Gobierno después de casi un mes de retraso con respecto al plazo pactado por PSOE y Unidas Podemos, que acordaron inicialmente empezar a tramitarla antes de terminar septiembre y, después, llevaron ese plazo a octubre.

A las dos fuerzas que componen el Ejecutivo aún les quedan algunos flecos que terminar de negociar de aquí al martes, si bien el grueso de la ley ya está pactado. La norma, como se anunció en su momento, ampliará la ayuda de 100 euros por cada hijo menor de tres años también a las madres que estén en paro siempre y cuando, en el mes en el que nace el niño, su progenitor haya estado cotizando al menos un día o, en su defecto, haya estado cobrando el subsidio de desempleo. La ampliación de esta deducción, de la que ya podían beneficiarse las madres con trabajo asalariado, beneficiará a unas 250.000 familias, según Derechos Sociales.

Asimismo, la ley de familias pondrá en marcha un permiso parental de ocho semanas para los padres o madres con hijos menores de ocho años, un permiso que podrá disfrutarse de manera continua o discontinua. Además, se permitirá a las familias monomarentales con dos hijos o a las familias con dos progenitores y dos hijos donde uno de los ascendientes o descendientes tengan discapacidad que disfruten de las ayudas que se otorgan a las familias numerosas. Esta equiparación también afectará a las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.

No obstante, el PSOE no ha cedido a la hora de incorporar a la ley dos de las medidas clave defendidas por Unidas Podemos: el permiso para que los trabajadores cuiden a familiares durante siete días al año y la posibilidad de que las familias monoparentales pudieran disfrutar de ocho meses de baja por maternidad y no solo de cuatro. Precisamente el desacuerdo en torno a estas dos medidas ha sido el que ha provocado que la ley de familias no se haya empezado a tramitar durante este último mes, y eso que, según Derechos Sociales, se trataba de iniciativas ya acordadas que posteriormente el Ministerio de Hacienda ha conseguido rebajar.

El permiso para que los trabajadores cuiden a familiares a su cargo sí estará incluido en la norma, aunque será de cinco días, como defendía Hacienda, y no de siete, como planteaba Derechos Sociales. Estos cinco días son el mínimo obligatorio para todos los países de la UE que establece la directiva europea 2019/1158 sobre conciliación, que no obstante hubiera permitido que el permiso hubiera tenido una duración mayor.

La posibilidad de que las familias monoparentales pudieran disfrutar de ocho meses de permiso de maternidad o paternidad en lugar de los cuatro que corresponden a cada progenitor -cuando son dos- estaba más abierta a la interpretación, puesto que la medida no está recogida en la directiva de la UE. El argumento del PSOE, que es el que finalmente se ha impuesto, es que las mujeres que crían solas a sus hijos -que conforman la mayoría de las familias monoparentales- podrían verse perjudicadas en el mercado laboral si gozaran de un permiso de ocho meses.

Unidas Podemos rechazaba ese argumento porque, según su versión, lo pactado era que estas trabajadoras puedan derivar parte de sus permisos a familiares de hasta segundo grado, como abuelos o tíos del recién nacido. Pero, finalmente, Derechos Sociales no ha conseguido imponer este razonamiento en la negociación y las madres en familias con un solo progenitor seguirán pudiendo únicamente coger cuatro meses de baja.