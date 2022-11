'El programa de Ana Rosa' destapa la estafa de un hombre que, presuntamente, se hace pasar por militar para vender vehículos

Las estafas se han convertido en una práctica cada vez más habitual en nuestro país. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha mostrado una estafa que tiene que ver con la compraventa de todo tipo de vehículos a través de las redes.

Tal como ha explicado Patricia Pardo, el presunto estafador se hace pasar por militar que, en teoría, está en un buque en una misión. Como no puede quedar con el comprador, utiliza una empresa fantasma para hacer de intermediaria y quedar físicamente con los interesados. Hasta ahora, han sido doce las personas afectadas.

El matinal ha hablado, en directo, con Luis, una de las víctimas que ha denunciado al supuesto estafador: "Cuando les cierran la página web, vuelven a abrir otra con otro nombre". Luis perdió más de 4.000 euros: "Es una persona muy buena estafando. Lo tiene muy bien preparado y cada vez lo está haciendo mejor para que vaya cayendo más gente".

Asimismo, Luis ha destacado: "Él siempre se hace pasar por un militar que está en la comandancia aérea de Lanzarote, Melilla... va cambiando, pero casi siempre es en uno de estos lugares. Como está destinado ahí, no puede disfrutar el vehículo, pero siempre intenta poner intermediarios para no hablar con los usuarios a no ser que sea a través de Whatsapp".

Cuando te dicen que compruebes los datos para enviarte el vehículo, "las cosas empiezan a demorarse": "En mi caso, creo que lo que quieren conseguir es alargar la situación para intentar pillar a todos los que tengan en ese tiempo, cerrar operaciones, sacar dinero y van cambiando de números de teléfono".

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "¿Tú cómo mandas 4.000 euros sin verle la cara a nadie, sin tener una dirección física, por un coche que no has visto? Que te puede llevar un trasto". A esto, Luis ha respondido que "eso mismo" se lo planteó él: "Cuando llegó el momento de hacer el ingreso, yo dije que no lo hacía porque no había visto el vehículo".

"En ese mismo momento que yo desconfío, que estoy hablando por Whatsapp con el propietario, me llega a decir: 'mira, te entiendo. Te aporto la documentación para que veas que sí soy yo'. Me envió una foto del DNI en la mesa y una foto de él haciéndose un selfie. Casi le pido disculpas y al final me engañó. Normalmente están operando con Openbank, creo que el banco les empezó a cortar un poco, pero están trabajando con otros bancos, incluso internacionales", ha destacado Luis.