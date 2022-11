Paolo Vasile llora a lágrima viva durante la fiesta sorpresa de despedida que le organizaron sus compañeros de Mediaset

Paolo Vasile ha sido el consejero delegado de Mediaset España durante los últimos 23 años, algo que cambiará el próximo 31 de diciembre, cuando se haga firme su salida del cargo por decisión propia.

Ante esa fecha señalada en la historia de la televisión de nuestro país, sus compañeros y colaboradores de Mediaset, así como su familia, urdieron una fiesta sorpresa que dejó "sin palabras" a Vasile y que le hizo emocionarse hasta llorar a lágrima viva (vídeo aquí).

El presidente de la compañía, Borja Prado, organizó la cena, según informa Mediaset, y una de las grandes sorpresas fue la presencia en ella de su esposa y sus tres hijos, que viven en Roma y que viajaron en secreto hasta Madrid.

La velada se celebró en el Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado de Madrid y entre los asistentes estaban compañeros y directivos además de conocidos rostros de la cadena como Ana Rosa Quintana.

"Bromas, las justas, que hasta el 31 mando yo", bromeaba Vasile al tomar la palabra, tras saludar y abrazar a muchos de los presentes.

"Por una vez habéis hecho que me quede sin palabras, que normalmente no me sucede".

"La presencia del presidente [Fedele Confalonieri] y tengo que decirlo... de mi mujer y de mis hijos, y de todos vosotros, me provoca una profunda emoción, porque es la primera vez que veo a mis dos familias juntas, la que he creado yo con mi mujer y la que sois vosotros, mi segunda familia", les decía a los presentes.

"Hemos podido construir un milagro" "tenéis que entender lo que siento, lo que sufro en este momento, porque dejaros, aunque ha sido un empeño mío muy fuerte, en contra de la propiedad y de los accionistas, estoy sufriendo de una forma que es difícil de describir.

"Cuanto más bien he vivido con vosotros, más sufro por dejaros", decía Paolo Vasile, que acababa con un "os quiero".