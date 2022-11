Joaquín Prat, sobre la ley de bienestar animal: "¿A quién se le ocurre que quienes tengan un animal exótico lo tengan que entregar?"

El nuevo proyecto de ley de bienestar animal puede cambiar mucho la vida a aquellos que tienen una mascota. Tal como ha explicado El programa de Ana Rosa, actualmente existen diez mandamientos para poder tener un animal en nuestra vida.

En primer lugar, las mascotas deben estar integradas en el núcleo familiar, donde deben estar correctamente limpias y aseadas. Además, deben vivir en un alojamiento adecuado a sus dimensiones y, en caso de que estén permanentemente en jaulas, acuarios, terrarios o similares, tendrán que contar con espacios adecuados a su tamaño.

De la misma manera, será necesario adoptar las medidas necesarias para controlar la reproducción de los animales de compañía. Por supuesto, está completamente prohibido dejarlos dentro de vehículos cerrados, así como tampoco podrán dejarse atados ni deambular por espacios públicos sin que una persona responsable los vigile.

Será importante evitar que los animales no depositen sus excrementos y orines en lugares públicos de paso habitual para otras personas. También es necesario facilitar los tratamientos veterinarios obligatorios y los dueños serán responsables de la buena conducta de las mascotas. Finalmente, en caso de separación de los dueños, será un juez quien decida sobre su custodia.

Además, se prohibirá la tenencia de animales exóticos como serpientes, conejos o loros. El matinal se ha trasladado a una clínica veterinaria donde han hablado con Cristian Rodríguez, uno de lo trabajadores: "Se hará un listado de especies que pasen a ser ilegales. El problema es que no sabemos quién va a hacer esa lista, queremos que sean expertos internacionales con experiencia en animales exóticos. Todo lo que sea legislar en favor del bienestar de los animales significa que una sociedad está evolucionando, pero una cosa diferente es prohibir cualquier animal que no sea un gato, un perro o un hurón. Que se llamen animales exóticos no significa que no puedan tener una vida totalmente plena en cautividad. Hay algunos que llevan conviviendo con nosotros desde hace cientos de años".

Asimismo, Cristian ha destacado que han recibido muchas llamadas de teléfono de personas que no saben qué tienen que hacer con los animales y ellos les explican que la ley aún no está vigente: "Ante el miedo a cometer una ilegalidad, optan por abandonarlos".

Desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha señalado: "¿A quién se le ocurre que todas las personas que tienen como mascota a un animal exótico lo vayan a tener que entregar? Todo esto queda muy bonito para la galería, pero ¿de verdad podemos pensar que se va a cumplir la ley de bienestar animal con respecto a estas especies cuando no se está cumpliendo la ley de la cadena alimentaria y los productores de leche no están recibiendo por los litros lo que tienen que recibir para no cerrar sus explotaciones agrarias?".

Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Depende de quién proponga esta ley y lo necesario que sea su voto para otras cosas", ante lo que Prat ha agregado: "Tengo un conocido que tiene hasta 50 reptiles y los tiene muy bien cuidados". Finalmente, Quintana ha sentenciado: "Yo soy más de mascotas que de algunas personas".