Risas en 'El programa de AR' por la compra de uno de los colaboradores en el Black Friday: "No es muy glamuroso, pero me hacía falta"

Cada vez es más común que los comercios de nuestro país se acojan al Black Friday, una tradición que consiste en reducir los precios de los productos durante un día. Sin embargo, hay establecimientos que amplían este tipo de rebajas durante varios días o, incluso, semanas.

El programa de Ana Rosa se ha trasladado a Sevilla para conocer de primera mano cómo viven los establecimientos estos momentos de rebajas exprés. Tras la conexión, donde la dependienta ha asegurado que "al final es un bombardeo y tienes que poner las ofertas toda la semana", Ana Rosa Quintana ha ofrecido su opinión al respecto.

"De todas formas, ya no es que hayamos importado la tradición. En la moda tiene un sentido y es que años en los que, por ejemplo como este, en los que acaba de entrar el frío, no se ha vendido la ropa de invierno, se convierte en un alivio previo a las rebajas para poder sacar stock", ha destacado la presentadora.

El resto de colaboradores han comentado si habían adquirido algún producto durante este periodo de ofertas. Así, las risas se han convertido en las protagonistas del plató cuando uno de los colaboradores ha apuntado: "Yo me comprado una taza de váter, que no es muy glamuroso, pero me hacía falta Incorpora cierre gradual para no tener que estar acompañando la tapa". Quintana, por su parte, ha criticado: "Ten cuidado, que eso te lo cargas porque todo el mundo lo baja de golpe".

"Estaría muy bien crear el movimiento de aquellos que todavía no han entendido que la tapa del váter, cuando has terminado, hay que bajarla. Por no hablar de aquellos o aquellas que no tiran de la cadena... A esos ya no les puedes pedir que bajen la tapa. Pero hay tanta gente que no entiende que la tapa del váter hay que dejarla bajada, que convendría recordarlo de vez en cuando", ha señalado Joaquín Prat.

"¿Y los que chicos que no apuntan bien?", ha agregado Ana Rosa Quintana, a lo que Prat ha respondido: "Yo es que lo hago sentado, que va muy bien para la próstata y es más higiénico. Es que es verdad, coño, que hay gente que no baja la tapa".