Marta López revela las dificultades de ser madre soltera de tres hijos: "No doy más de mí"

Si la conciliación familiar ya de por sí es complicada en pareja, como madre soltera puede llegar a ser toda una epopeya. Y si además esa conciliación atañe a tres hijos, se convierte prácticamente en una odisea homérica. Eso se rescata de las palabras de Marta López, quien ha hablado con bastante sinceridad de qué significa trabajar y sacar adelante a sus tres hijos. Jorge, Hugo y Javier.

Hay que tener en cuenta que el primero de ellos es un adolescente de 15 años, el segundo va a serlo dentro de poco porque tiene 13 y al pequeño aún le queda algo más, pues en su último cumpleaños sopló 8 velas. Por ello, la colaboradora de Telecinco ha revelado que en ocasiones necesita ayuda externa para "llegar a todo" porque como mujer separada a veces le cuesta demasiadas dificultades.

La tertuliana ha contado que sí que tiene una mujer a su servicio para que su vida ajena a los platós le sea más sencilla, si bien ha querido utilizar sus redes sociales para explicar el porqué ha estado ausente totalmente de la vida pública en los últimos días: su asistenta se ha puesto mala y eso le ha quitado casi todo el tiempo que tenía.

"No estoy perdida, estoy de madre. Tengo a la chica mala y estoy sola con los tres niños", ha confesado la exconcursante de Supervivientes entre risas al ver cómo sus seguidores se preguntaban qué le había ocurrido y el porqué de su desaparición.

Justo después de decir esas palabras, y ante la posibilidad de que se la malinterpretase y hubiese quien creyera que no es ella quien se encarga de la crianza de sus hijos, ha continuado explicando de dónde provienen todas sus dificultades.

Marta López ha dado a conocer que cada uno de sus hijos asiste a diferentes clases o actividades "extraescolares", cada una con sus propios horarios y que hacerse cargo de todo "sola" es muy complicado. "No doy más de mí. Estoy preparando la cena y ya estoy deseando que se callen y que se duerman", ha añadido riéndose.

En el siguiente vídeo, en el que afirma que los tiene muy consentidos, la colaboradora aparece con el pequeño, buscando convencerlo de que se vaya a acostar, que es tarde, a pesar de sus reticencias. "Venga, duérmete ya, sinvergüenza", le dice cariñosamente, que acto seguido saca a relucir la carta del Coco o del Hombre del Saco.

De tan antiguos, el niño no los conoce, lo que hace reír a Marta. "Ay… Qué mal te tengo acostumbrado", afirma la televisiva, que escribe sobre la story que será entonces una refenreic para "los que hicimos la EGB". Eso sí, no cesa de hacerle carantoñas a su pequeño, que hay cosas que no cambian.