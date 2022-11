El número de chicas adolescentes con órdenes de protección por violencia de género se duplica en un año en Cataluña

El número de chicas adolescentes con órdenes de protección por violencia de género se ha duplicado en un año en Cataluña. 77 chicas tenían órdenes de este tipo en 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que el año anterior, marcado por la pandemia, eran 41.

Save the Children alerta de que las adolescentes que sufren violencia por parte de sus parejas siguen “invisibilizadas”. En este sentido, la ONG apuesta para sensibilizar de esta realidad a las adolescentes, “porque a menudo no se identifican como víctimas y piensan que la violencia de género es cosa de adultos”, ha apuntado Emilie Rivas, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children Cataluña.

"Que tu pareja te controle el móvil, te haga comentarios sobre cómo vas vestida o te diga con quién puedes o no salir de fiesta no son gestos de amor, son conductas de violencia de género", ha recordado.

Cuando se analizan cifras de violencia de género entre la adolescencia, se ve que un porcentaje relevante ya lo ha sufrido, pero, en cambio, un 20% de los adolescentes no creen que exista, según datos del Barómetro Juventud y Género de la Fundación FAD. En Cataluña, en los últimos diez años, ha habido seis víctimas mortales adolescentes, según el Instituto Catalán de las Mujeres.

La ONG apuesta por hacer más campañas de sensibilización de los adolescentes, pero también más formación para los profesionales para la detección de las víctimas.