El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido este jueves la reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno, coincidiendo con la votación de la misma en el Congreso de los Diputados esta misma tarde. "La política de Sánchez respecto a Cataluña es acertadísima, frente a ella no veo alternativa, solo rechazo e insultos", ha declarado Iceta en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El ministro ha asegurado que "el Gobierno está haciendo aquello a lo que se comprometió el presidente" y está "tratando de adecuar la ley a Europa". En este sentido, Iceta se ha preguntado por qué ningún país ha entregado al expresidente Carles Puigdemont y ha afirmado que la respuesta puede ser un desajuste entre el orden jurídico español y el de los países europeos.

El político catalán ha señalado "la angustia" con la que vivió el procés en 2017 y ha apuntado, en línea con el discurso de Sánchez en el debate del pasado martes en el Senado, que el PSOE "echó una mano" mientras estaba en la oposición con su apoyo al artículo 155. "Eso da cierta autoridad", ha declarado Iceta en defensa de la labor del PSOE.

El ministro ha asegurado que la situación en Cataluña ha mejorado mucho porque "se está haciendo política con éxito", y ha recordado que fue "el primero que habló de indultos". "Me cayó la del pulpo", ha subrayado.

Además de hacer una crítica a la "falta de política" del Partido Popular de Mariano Rajoy con el asunto catalán, Iceta se ha reafirmado en su postura, una vez más, como "el primero" en rechazar la sedición. "Nadie me ha preguntado qué votaré (esta tarde en el Congreso sobre la supresión de la sedición) porque no soy diputado, pero votaría en conciencia y en coherencia con lo que he pensado", ha zanjado.

El ministro ha recordado también que su defensa de los indultos había recibido críticas que llegaban a afirmar que la apuesta le había llevado a perder unas elecciones. "Cada vez que escucho esto me pongo feliz, porque prefiero perder unas elecciones para ayudar al país que ganarlas para perjudicarle", ha sentenciado.

Preguntado al respecto de las criticas de la Asociación de Fiscales (AF) a la reforma del delito de sedición, Iceta ha respondido que no va a pelearse con una asociación de fiscales. "Probablemente habrá algunos criterios que se deben tener en cuenta", ha dicho sin dejar de defender la estrategia del Ejecutivo.