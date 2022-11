Los Mossos activan un buscador con las 476 webs fraudulentas que habrían estafado a unas 17.000 personas con criptomonedas

Los Mossos d'Esquadra han activado un buscador con las 476 webs fraudulentas identificadas que habrían estafado a unas 17.000 personas en todo el Estado con criptomonedas, a raíz de la red criminal internacional desarticulada a principios de este mes junto a la Guardia Civil y las policías de otros siete países europeos.

Según informa este jueves la policía de la Generalitat, con la activación de este buscador en la web de los Mossos se pretende dar a la ciudadanía las herramientas necesarias para prevenir estafas o para saber si se ha sido víctima de este entramado criminal transnacional que perpetró estafas financieras masivas a través de estas webs investigadas.

Así, desde este jueves, la página web de los Mossos, en el apartado Servicios y Trámite, dispone de este buscador para consultar el listado de webs fraudulentas, aunque advierte a los ciudadanos de que el hecho de que una web no esté en la lista no quiere decir que sea segura para realizar inversiones ya que puede no haber sido detectada durante la investigación policial.

Más de 17.000 personas pueden haber sido víctimas en España de esta red criminal internacional de estafas con criptomonedas, que habría obtenido beneficios de 2.400 millones de euros, desarticulada en Albania, epicentro de la organización, y otros países europeos en una operación coordinada por Eurojust.

El modus operandi de la organización criminal era muy concreto: unos falsos brokers contactaban con potenciales víctimas desde centros de llamadas ubicados en Albania, los cuales simulaban tener un gran conocimiento del mundo de las finanzas y ofrecían grandes beneficios a partir de pequeñas inversiones.

En realidad, se trataba de auténticos estafadores que engañaban a sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social para que realizaran inversiones en plataformas web controladas por la organización criminal.

Las inversiones iniciales eran de 250 euros y, después, los falsos brokers informaban a la víctima de supuestos grandes beneficios, con lo que se ganaban su confianza para que depositara más dinero.

Cuando el inversor-víctima quería detraer todo o parte de los beneficios obtenidos, el estafador le pedía más dinero para poder retirar los fondos con diferentes excusas, como el pago de impuestos o supuestos fallos del sistema.

En caso de no conseguir más inversión por parte de la víctima, la organización criminal accedía a su información bancaria personal y vaciaban todas sus cuentas.

Durante la investigación de esta banda, los Mossos detectaron centenares de webs fraudulentas utilizadas por los estafadores para captar a sus víctimas, que ahora los ciudadanos pueden consultar con este buscador.

En el caso de que la web utilizada por una persona aparezca en este listado, los Mossos aconsejan acudir a una comisaría de la policía catalana para interponer una denuncia.

Hasta el momento, el balance del dispositivo policial desplegado los días 8 y 9 de noviembre en Albania, en el que participaron una treintena de agentes de los Mossos y la Guardia Civil, es de seis centros de llamadas desmantelados y la detención de los dos máximos responsables de la organización.