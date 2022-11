Los planes para este fin de semana vienen con dos voces masculinas carismáticas y atractivas; el regreso estelar de una protagonista que atraerá al público infantil hasta la Navidad; el recorrido por la vida y obra de un sabio de nuestra lengua como Antonio de Nebrija; una obra maestra de Ernst Lubitsch al lado del más reciente cine italiano; un concierto extraordinario dedicado a la exuberante música de Strauss; el esperado estreno teatral de Pablo Remón; y una reflexión sobre la moralidad del trabajo publicitario.

1. Exposición. 'El orgullo de ser gramático' en la BNE

Uno de las lujosas ediciones de Antonio de Nebrija expuestas en la Biblioteca Nacional BNE

Estamos finalizando el Año Nebrija, una conmemoración necesaria para reivindicar una figura capital de la lengua castellana, el Humanismo y la cultura de España. La Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y la Fundación Nebrija se han unido con el objetivo de mostrar en una exposición la obra de Antonio de Nebrija en su contexto político, social y cultural, encuadrado en el marco general del Humanismo y del Renacimiento europeos. Y qué mejor lugar para albergar esta exposición que la propia Biblioteca Nacional de España, como colofón a la celebración del V Centenario del fallecimiento del primer gramático de la lengua castellana. Un Antonio de Nebrija que, no olvidemos, se halla inmortalizado como estatua, en lo alto de las escaleras de acceso a la Biblioteca Nacional, a mano izquierda.

Una sala de la Biblioteca Nacional dedicada a la exposición sobre Antonio de Nebrija Adolfo Ortega

Entre las muchas y muy valiosas piezas que se exhiben en esta muestra destacan especialmente algunas como el bello Breviario de Isabel la Católica, ricamente decorado; el magnífico desplegable sobre Jerusalén incluido en el incunable Viaje a Tierra Santa de Bernhard von Breydenbach; los manuscritos caligrafiados por el propio Nebrija en sus tiempos de estudiante -una especie de apuntes para vender a los rezagados-; o la mismísima Gramática sobre la lengua castellana, una joya de incalculable valor que podemos ver en una edición de 1492, conservada en un estado inmaculado. Ya quisieran estar así muchos libros que guardamos en nuestras estanterías y con apenas veinte años se muestran amarillentos, con sus páginas quemadas.

La muestra recorre sus primeros años centrados en Lebrija, Salamanca, Bolonia y Coca. Su estancia como profesor en Salamanca (1475-1487), donde se desató su pasión por la Gramática, comprende un segundo ámbito. La residencia prolongada en Extremadura (1487-1504), amparado por su protector Juan de Zúñiga, donde surgen sus grandes obras como la citada Gramática de la lengua castellana (1492) y culmina en una nueva versión de sus Introductiones latinae (1495) -en la foto de apertura-, conforman otro ámbito. Espacios posteriores dan cuenta de su regreso a Salamanca y el final de su vida en Alcalá de Henares. Un recorrido asombroso por gran cantidad de ediciones originales de sus libros, así como el reflejo de la influencia que su magisterio produjo en la enseñanza de otras lenguas en América y Asia.

Una imagen de realidad virtual en la exposición de la Biblioteca Nacional Onirica VR

Algunos cuadros de gran valor contribuyen también a trasladarnos a los siglos XV y XVI, pero al mismo tiempo podemos aproximarnos a aquella época gracias a la Realidad Virtual. Mediante gafas VR y auriculares, accedemos al estudio de Antonio de Nebrija, asistimos a una audiencia con Isabel la Católica o entramos en una iglesia preciosamente iluminada, en presencia de los Reyes Católicos, donde aparece un tal Cristóbal Colón.

Experiencia de Realidad Virtual en la Biblioteca Nacional de España Adolfo Ortega

Se trata de la mayor exposición nunca dedicada a Nebrija, comisariada por Teresa Jiménez Calvente, catedrática de Filología Latina en la Universidad de Alcalá, y que podremos contemplar en la Sala Recoletos de la BNE, entre el 24 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023.

2. Circo. 'Cometa soy yo' en el Palacio de Hielo

El regreso de Cometa trae de nuevo circo, humor y diversión a Madrid carlos lopez infante

Durante las fechas próximas a la Navidad, en Madrid se avista un cometa muy particular que surca los escenarios de la ciudad, desde que en 2018 hizo su primera aparición. Más de 160.000 personas han disfrutado ya del espectáculo Cometa en directo, lo que le ha convertido en el icono madrileño de esta época previa a las fiestas. No se trata de un cuerpo sólido y frío que viaja por el espacio, sino de un personaje de nuestro tiempo, ágil, irreverente, moderno, que imparte justicia poética. La superheroína de moda repleta de virtudes artísticas que se aleja de los estereotipos infantiloides habituales y que gusta tanto a padres como a hijos.

La popular Carla Pulpón, el polifacético actor argentino Tomás Pozzi y el graciosísimo Iñigo Sádaba, serán los protagonistas de esta historia llena de humor, circo y danza. Estarán con nosotros hasta el 15 de enero en una nueva aventura creada por Perfordance, la excelente troupe coreográfica formada por bailarines y acróbatas, que con números llenos de dinamismo nos dejará de nuevo boquiabiertos.

En el espectáculo del año pasado, La vuelta al mundo de Cometa, nuestra protagonista decidió empadronarse en Madrid. Sin embargo ni a su madre, La Satélite, recién elegida alcaldesa de Saturnillo de Arriba, ni a su padre, Epi, les gustaba la idea de que su niña se quedara por los lares castizos y reclamaban el retorno a su pequeño planeta. A Cometa le cuesta aceptar la idea porque en Saturnillo de Arriba no existe la Navidad y además nadie cree sus aventuras en la Tierra y cómo llegó a Madrid para salvar las navidades del plomizo Tristán, de la maléfica Malasombra y del cruel Amargador. Cometa ha ideado un plan: regresar en su cohete al planeta Saturnillo de Arriba para actuar y celebrar allí por primera vez la Navidad. De esta manera, Saturnillo de Arriba y Madrid quedarán hermanados para siempre.

Después de los éxitos de crítica y público de 2018, 2020 y 2021, en el Teatro Circo Price, vuelve Cometa pero esta vez en su propia y espectacular carpa situada frente al Palacio de Hielo de Madrid.

3. Teatro. Un estreno de Pablo Remón y La Teta Calva

Una escena de 'Barbados en 2022', el nuevo espectáculo de Pablo Remón Vanessa Rabade

Pablo Remón es uno de nuestros autores teatrales actuales más brillantes -recordemos su última obra presentada en el Centro Dramático Nacional, Los Farsantes-, y ahora estrena un espectáculo para cerrar esta edición número 80 del Festival de Otoño. Se trata de Barbados en 2022, una revisión de la pieza original, Barbados, etcétera, en un ejercicio que pretende repetir cada cinco años para "hacerla permanecer siempre viva". Tiene el mismo punto de partida y la ejecutan los mismos actores pero, como dijo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río.

Ni Remón ni sus actores, Fernanda Orazi y Emilio Tomé, son los mismos cinco años después. Orazi y Tomé narran la historia de una pareja en la que está presente el humor y el amor, la extrañeza, el gozo y la diversión, pero también las mentiras. Además, en la función se pretende evidenciar que una historia compartida por dos personas, al ser contada por cada uno de ellos parece una vivencia diferente.

Es una obra de Buxman Producciones en coproducción con Festival de Otoño y la colaboración del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, donde se representará, hasta el domingo 27.

Leo de Bari y Xavo Giménez en 'Espaldas de plata' La Teta Calva Producciones

Por otra parte, la obra Espaldas de plata, de Xavo Giménez y La Teta Calva, alcanza sus últimas representaciones este fin de semana en el Centro Fernán Gómez este fin de semana. Espaldas de plata nos habla de nuestras decisiones cotidianas y sus repercusiones. Fontana, un creativo publicitario, se ve empujado a aceptar algo que detesta, a cumplir unas órdenes que él nunca daría. Comete el imperdonable error de traicionar a sus principios y cuando decide reconducir la situación ya no hay marcha atrás. Decisiones aparentemente inocuas pueden demostrarse trascendentales al cabo del tiempo.

"En el año 2002 María Cárdenas (miembro de la compañía La Teta Calva) trabajaba como creativa publicitaria. Le encargaron dirigir la campaña de un candidato -Francisco Camps- para las autonómicas de ese año. Ella declinó la proposición por estar alejada del 'producto'. Alguien lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos cuando nos traicionamos y pasamos por el aro del día a día?" Así expresa el punto de partida de la obra su director y protagonista.

"Como todas las obras de La Teta Calva, parte de personajes muy cotidianos. Queremos que la gente se vea representada porque habla de ellos. No te acomodes en tu butaca, porque todos los males de este mundo son culpa de tu acomodo como espectador. Desde la comedia punzante, la ironía, el sarcasmo y, en momentos, la poesía, queremos evidenciar la perversión de una sociedad que sigue adelante sin mirar atrás".

4. Música clásica. Strauss con descuento en el Teatro Real

La soprano finlandesa Camilla Nylund canta este fin de semana en Madrid Cedida

La Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera), considerada como una de las mejores orquestas del mundo, llega a España estos días de la mano de Ibermúsica para ofrecer varios conciertos en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid. Será el domingo 27 cuando comparezca en la capital, y concretamente en el Teatro Real, lo cual otorga a este concierto el carácter de extraordinario, por el recinto elegido.

Recordemos una de las imponentes músicas que aparecían en la película de Stanley Kubrick, 2001: una Odisea del espacio. Se trataba del inicio del poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra op.30 y será una de las obras que constituirá el monográfico dedicado a este compositor en el Teatro Real. Nada mejor que una orquesta radicada en Munich para traducir las composiciones de Strauss, que nació precisamente en esa ciudad bávara.

El resto de obras serán el poema sinfónico Don Juan, op. 20, y las exquisitas Cuatro últimas canciones, que serán interpretadas por la soprano finlandesa Camilla Nylund, que debuta en el Teatro Real. El maestro húngaro Iván Fischer será el director, quien ha tenido que sustituir a Zubin Mehta, aquejado por motivos de salud.

Un aliciente más para animarse a vivir esta Noche Strauss es que las localidades cuentan con un 25% de descuento. Para ello hay que introducir el código OSRB25 en el proceso de compra a través de este enlace

Nuestros brillantes músicos jóvenes forman parte de las mejores orquestas del mundo y la de Baviera no es una excepción. En este video, varios compatriotas nos animan a disfrutar de este concierto, a pesar de que, a esa misma hora -he de advertirlo-, España y Alemania se enfrentarán en el Mundial de Qatar.

5. Cine. Una obra maestra de Lubitsch y nuevo cine italiano

Un fotograma de la película 'Piano piano' (2022) que se proyectará en el Festival de cine italiano Nicola Prosatore

La Fundación Juan March dedica un ciclo de cine denominado Protagonistas del Hollywood Pre-Code a un período en que algunas grandes actrices desafiaron abiertamente los códigos morales y las tradiciones conservadoras de buena parte de la sociedad estadounidense de la época. Clara Bow, Miriam Hopkins, Jean Harlow, Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn, Mae West, Greta Garbo y Joan Blondell. Mujeres que hacían valer sus deseos y su sensualidad, que hablaban con descaro, luchaban con decisión por escalar peldaños en la pirámide social, tenían profesiones tradicionalmente asociadas a los hombres y ponían en cuestión las ataduras de su propia clase. En los años treinta, ojo.

En este contexto, la proyección (viernes 25 y sábado 26) de una comedia deliciosa de Ernst Lubitsch es siempre digna de ser resaltada en estos planes para el fin de semana. En este caso, Un ladrón en la alcoba (Trouble in Paradise, 1932) con Miriam Hopkins, Kay Francis y Herbert Marshall.

Herbert Marshall y Miriam Hopkins protagonizan 'Trouble in Paradise' de Ernst Lubitsch Public Domain (wikipedia)

Lily (Miriam Hopkins), carterista que se hace pasar por condesa, conoce al famoso ladrón Gaston Monescu en una cena sobre los canales de Venecia, que es un prodigio como inicio de película. Allí se enamoran. Cerca de un año después, en París, roban un bolso con diamantes a la viuda Mariette Colet, la cual ofrecerá una recompensa para recuperarlo. Las artes de la seducción y del intercambio amoroso, con dinero de por medio, se despliegan aquí con toda la elegancia, capacidad alegórica y potencia metafórica de Ernst Lubitsch en una verdadera obra maestra de la 'screwball comedy'. No quiero olvidarme de citar a quien daba la réplica a la pícara Miriam Hopkins, que era el maravilloso y elegante actor Herbert Marshall, un caballero de los que ya no abundan en el cine actual, pero que con Lubitsch, Wyler y Sternberg protagonizó grandes películas.

Ya que la película de Lubitsch se iniciaba en Venecia, seguimos en ese país para hablar de otras opciones cinematográficas en este fin de semana: la decimoquinta edición del Festival de Cine Italiano de Madrid, entre 23 y el 30 de noviembre en formato mixto. Se propone un programa variado donde autores consagrados comparten espacio con directores noveles de gran talento para ofrecernos un panorama completo. Este año, además de las proyecciones en el Istituto Italiano de Cultura, se vuelve al cine MK2 Cine Paz, para disfrutar de la amplia programación del Festival que pretende hacer reír, llorar e incluso meter miedo.

Para llegar a un público de fuera de Madrid, o de aquel que no quiera desplazarse, también habrá una selección online de largometrajes y documentales, que podrán verse desde casa cómodamente. A la apuesta por el cine dirigido al público más joven, Giffoni Film Festival, se suman proyecciones destinadas al público infantil, a partir de 3 años, para que los peques se acerquen a la gran pantalla. Se realizará en el Istituto Italiano de Cultura.

También hay cabida para el cine clásico, con homenajes a grandes actrices italianas, o a documentales dedicados a figuras del cine italiano como Sophia Loren o el director Sergio Leone, componen la parrilla de propuestas. Las proyecciones son gratuitas, incluyendo pre-estrenos en España, todas en versión original subtituladas en español.

6. Música en directo. José James y Zenet, dos voces únicas.

El vocalista Zenet actúa en el Teatro La Latina Agustín Escamez

Un par de voces de gran personalidad nos llegan el sábado 26 aunque en horarios que permiten acudir a ambos conciertos.

En el último fin de semana del Festival Internacional JazzMadrid, regresa a la capital José James, un cantante que vive instalado en el cambio permanente. Un vocalista de gran inquietud que, a tenor de su discografía última, vive continuamente buscando tonos y ambientaciones de apariencia bien diferente, aunque manteniendo el atractivo de su instrumento.

Comenzó compartiendo escenario con artistas muy variados, mientras asistía a las clases de la New School for Jazz and Contemporary Music. En 2008 apareció su primer álbum, The dreamer, y dos años más tarde, Blackmagic encantó a público y crítica por igual. Ese fue el año en el que la fonográfica Impulse! le reclamó para grabar el rotundo For all we know, y el disco, interpretado junto al pianista belga Jef Neve, se alzó por méritos propios con el Edison Award y el Académie du Jazz Grand Prix, como Mejor Álbum de Jazz Vocal de 2010.

Desde entonces, y con muy diferentes álbumes publicados donde destacan el que en 2015 dedicó a Billie Holiday, Yesterday I have the blues, James es una referencia en la modalidad vocal del jazz masculino. Su decir se expresa en un recitado de soul-funk altamente sofisticado, y se interna con asombrosa fluidez en los campos del hip-hop, el spoken-word y el rhythm & blues. Será el sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Fernán Gómez.

Por otra parte, Toni Zenet es mucho más que una voz carismática y una personalidad deslumbrante, además de polifacética. Él mismo da cuenta de ese carácter heterogéneo en su web, anunciándose como actor, cantante y artista plástico.

Nacido en Málaga, ha vivido amando el mestizaje musical y las artes escénicas, busca constantemente conexiones entre el jazz, el tango o el swing. Zenet celebra en una matinal de sábado en el Teatro La Latina el décimo aniversario de su álbum La Menor Explicación, una crónica sentimental de diez canciones, transformada en una comedia romántica con final feliz. Se escucharán grandes clásicos de su repertorio como Contigo, Sé que estás pensando en mi o ¿Quién sabe?, entre otros. Una ocasión ideal para celebrar los diez años de esta grabación.