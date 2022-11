La cultura no interesa: la mentira que desmonta 'Saber y Ganar'

Nos hemos acostumbrado a Jordi Hurtado en las tardes de La 2. Lo tenemos asumido. Pero, en ocasiones, se infravalora a Saber y Ganar como si fuera un concurso minoritario que representa la aburrida cuota cultural de Televisión Española.

Para nada, Saber y Ganar es un éxito en audiencias. Incluso supera fácilmente a programas como Zapeando en La Sexta o Todo es mentira en Cuatro. Sin apenas promoción y con la fuerza de estar implantado en la rutina de la sobremesa diaria, el programa de La 2 mantiene una audiencia extremadamente fiel que ni siquiera se plantea el zapping durante la emisión.

El público de Saber y Ganar espera a ver empezar el programa y se queda hasta el último crédito final. No falla a la cita, a pesar de la veteranía del espacio con más de 25 años de emisión. Rara avis que un formato con tanto tiempo en antena no haya sufrido un gran desgaste. Al revés, sigue atesorando una de las comunidades de espectadores más leal. Y eso que la dinámica del juego da la sensación de repetitiva.

La clave está en que el concurso de Jordi Hurtado ha sido honesto con su personalidad sin desvirtuarla por efímeras modas televisivas. El juego no se pierde en fuegos de artificio y efectistas movimientos de cámara de la tele actual para centrarse en su esencia: la imagen de los concursantes. Imagen fija que no necesita más decorado que la expresividad de los jugadores intentando responder preguntas. Así, la audiencia empatiza con los participantes que aguantan días a días en el juego, lo que provoca que desde casa se estrechen lazos con ellos. Otra de los puntales del éxito: el regustillo de tener margen a conocer a las personas que la tele te presenta. Los más queridos, que el formato llama 'los magníficos', hasta regresan al programa cada cierto tiempo con la excusa de las ediciones especiales de la celebración del aniversario del programa. Porque La 2 también ejerce la tele acontecimiento, que desengrasa la inercia.

De esta manera, Saber y Ganar se ha convertido en cantera de concursantes que se hacen familiares en el ojo del público y que luego son reclamo de otros espacios, como Pasapalabra. De hecho, el plató de TVE es una buena escuela para ir cogiendo fondo a la dureza de grabar varios programas seguidos e intentar transmitir siempre la frescura de la primera toma.

Las pruebas de Saber y Ganar representan una calma tensa con el superpoder de que el espectador no para de aprender a la vez que se divierte. Si durante años los programas han dado demasiados rodeos para rellenar horas y horas de programación, Saber y Ganar se mantiene ahí como programa más visto de La 2 porque representa lo contrario: la liturgia de la concreción. El espectáculo en el que no dejan de pasar cosas todo el rato, aunque la cámara no se tambalee.