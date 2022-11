La verdadera historia de la bronca de Rosalía y Georgina Rodríguez en los Grammy Latinos

Lo que prometía ser una noche para el recuerdo se convirtió algo así como una pesadilla para Georgina Rodríguez. Eso es lo que aseguraron varios medios de comunicación tras la participación de la influencer española en la gala de entrega de los Grammy Latinos, hace ahora una semana.

La modelo sufrió supuestamente un ataque de ansiedad y un accidente al saludar a Sebastián Yatra y rompérsele una uña. Sin embargo, lo más fuerte que se dijo sobre aquella noche fue la presunta bronca que tuvo con una de las protagonistas de la velada, Rosalía, múltiple premiada del evento.

Y eso que la noche había comenzado con Georgina piropeando a la cantante. "Lo mejor de España es Rosalía y el jamón ibérico", dijo en la alfombra ante los medios.

Sin embargo, y según aseguran varios medios, la artista se habría negado a cederle su camerino, lo que habría obligado a Georgina a ponerse su espectacular vestido azul en un baño portátil.

Pero, ¿hubo realmente un encontronazo entre ambas? Iván García, íntimo de la modelo, arrojó este miércoles luz sobre el asunto, aclarándolo de una vez por todas.

Según el colaborador de Ya es mediodía, lo que realemnte pasó en Las Vegas nada tiene que ver con lo que se ha dicho. "Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro. Iba con más personas y ella dijo que o iban todas en primera o ella volaba en turista", aclaró.

Además, también asegura que no se rompió una uña en su encuentro con Yatra, sino antes, en Manchester, durante el cumpleaños de su hija.

Y, sobre el supuesto incidente del baño, por ese problema con Rosalía, aclaró: "Entró en un baño a hacer pis y aprovechó y se cambió. Pero no era un baño de obra, era un baño normal. Georgina estuvo en los camerinos, estuvo con Rosalía".

Sobre la supuesta discusión, Iván negó que fuera real: "No tiene ni pies ni cabeza, se habla de ella con mentiras que no van a ningún lado y que desmentirlo no va a ningún lado, pero habría que informarse un poco mejor".

Además, el joven dio el motivo por el que habría salido esta información falsa: "Hay un representante español que se ha inventado todo esto porque está descontento con Georgina".