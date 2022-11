Rafa Nadal habla por primera vez de lo mal que lo pasó durante el "complicado" embarazo de Mery Perelló

Rafa Nadal se ha sincerado y, por primera vez, ha hablado ante la prensa del "complicado" embarazo que tuvo su mujer, Mery Perelló, que se complicó hasta el punto de que tuvo que ser ingresada durante las semanas previas al nacimiento de su hijo.

"Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023… Hay que adaptarse", reconoció el de Manacor al ser preguntado por los medios.

Entonces, habló de la situación que ha tenido que vivir la pareja en los últimos meses. "He pasado momentos difíciles físicos, y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos meses", aseguró.

Sin embargo, reconoce que llega "con ganas de trabajar", de ponerse en forma: "Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real. Voy a trabajar de la manera que creamos que sea conveniente. Con la confianza y la ilusión de seguir adelante", añadió.

Más allá de su faceta más personal, Nadal recordó con añoranza sus primeros años en el circuito y señaló que, en ese momento, "se jugaba de manera distinta".

"Antes se preparaban los puntos esperando la bola adecuada para atacar, no todas las bolas se atacaban, se esperaba la bola adecuada. Hoy no hay bolas de transición ni de preparación de punto. Cada bola que se golpea es con el objetivo de ganar el punto. A mí me ha ido bien, por mí no habría que cambiar nada, pero emocionalmente hablando me gusta más otro tipo de deporte, que te permita más opciones y poner en práctica una táctica", consideró.

"Me gustaría ver un tenis que ofreciera más oportunidades, más estilos diversos de juegos. Hoy por la forma en la que se juega, en la que están hechas las pistas, las bolas, la mayoría de la gente juega de un estilo muy similar porque la velocidad a la que se juega y las condiciones te dan muy poco margen de poner en práctica una táctica diferente. En la pista de tierra sí hay un poquito más de tiempo, te da la oportunidad de pensar", añadió.