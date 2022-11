Marta López Álamo aclara sus palabras: "¿Cómo se puede enamorar la gente de una persona de su mismo sexo? Pregunto"

A raíz de que se hiciera viral un extracto de un story de Marta López en las que emitía unas controvertidas palabras que han causado cierto revuelo en las redes sociales, la modelo ha querido salir al paso para zanjar cualquier tipo de polémica al respecto.

En ellas, Marta, como respuesta a una cuestión que decía cómo se podía enamorar de alguien más mayor que ella, en referencia a su relación con Kiko Matamoros, se preguntaba cómo es posible que una persona se enamore de alguien de su mismo sexo.

La influencer, a través de sus redes, ha explicado que está "cortado" y que sus palabras están fuera de contexto. "No suelo hacer caso a este tipo de polémicas, porque es algo muy feo y, quien me conoce, sabe que yo no soy así".

"Respeto todas las formas de amor. Amo el amor en todas sus versiones, vosotros no respetáis mis elecciones al insultarme por la diferencia de edad con mi pareja", ha asegurado.

"El vídeo está cortado. Entonces, antes de decir todo lo que estáis diciendo, informaros bien: yo le respondí a una persona que me estaba preguntando sorprendida cómo me podía enamorar de una persona de distinta edad y le dije que esa pregunta era la misma tontería que si yo le preguntaba cómo se podía enamorar de una persona de distinta raza, de distinta altura o de tu mismo sexo", ha comentado Marta, indicando que utilizó la "ironía" como respuesta.

"Ahora me vais a decir que no es lo mismo la orientación sexual... Ya sé que no es lo mismo, pero a mí me insultan todos los días por estar con una persona cuarenta años mayor que yo y personas que son homosexuales reciben insultos todos los días por ser homosexuales y es así. Quería comparar el hate. A mí nunca se me ocurriría preguntarle a alguien que cómo puede estar con alguien de su mismo sexo", ha zanjado la modelo.