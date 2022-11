Miguel Ángel Revilla se emociona en 'Joaquín, El novato' al escuchar hablar a su hija de su ideología

Antena 3 emitió este miércoles 23 de noviembre una nueva entrega de Joaquín, el novato. En esta ocasión, al futbolista le tocó hacer sus pinitos en la política; y en esa compleja tarea contó con la ayuda de Miguel Ángel Revilla.

Pero, como es habitual, en el programa hubo más invitados relacionados con el protagonista, y en este caso fueron la mujer y la hija del presidente de Cantabria, llamadas Aurora y Lara, respectivamente.

En un momento dado, durante la comida, el futbolista quiso saber si Lara había votado a su padre. Y, pese a haber votado solo en una ocasión por su corta edad, la joven no lo dudó ni un momento:

🥺 Este momento nos ha robado el corazoncito: @RevillaMiguelA se emociona oyendo hablar su hija Lara. ❤️#ElNovatoRevilla

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYTOSD pic.twitter.com/hR4ltDmUFt — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 23, 2022

"He votado al Partido Regionalista en todas las candidaturas en las que se presentaba. A mí siempre me habéis educado en libertad para opinar lo que yo quisiera. Yo tengo claro que soy regionalista porque me han enseñado a amar esta tierra, a sentirme española y a sentirme cántabra", dijo, con seguridad.

Entonces, Miguel Ángel Revilla se emocionó, aunque trató de ocultarlo, dando lugar al momento más tierno del programa. Lara lo vio y corrió a darle un fuerte beso, mientras su mujer, Aurora, bromeó: "Se hace el duro, pero no lo es tanto", comentó mientras el político seguía intentando disimular sus lágrimas a duras penas.