Danna Ponce es expulsada de 'Pesadilla en el paraíso', que tiene dos nuevos nominados

Telecinco emitió este miércoles 23 de noviembre una nueva entrega de Pesadilla en el paraíso que se convirtió en la última para Danna Ponce como concursante, pues pue eliminada por una audiencia que optó por salvar a Manuel González, exparticipante de La isla de las tentaciones.

Pese a que la suya fue una de las últimas incorporaciones al formato, Ponce llegó pisando fuerte al tener un tórrido acercamiento con el gaditano bajo las sábanas, haciendo que su novio interviniese en el programa para pedirle explicaciones.

La YouTuber se despidió de la granja por un 57% de los votos a la par que Manuel se reunió con sus compañeros, no sin antes agradecer la salvación a sus seguidores: "Muchas gracias a todos los que habéis votado", dijo.

Danna le dedica estas bonitas palabras a Bea tras ser expulsada ❤️



🌾 #PesadillaParaíso12

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/FYEuxb7gxG — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 23, 2022

Por su parte, Danna comentó que se marchaba muy contenta por haber aprovechado la experiencia con intensidad, y a sabiendas de que lo que le esperaba fuera también era positivo. Después, pasó a las despedidas unipersonales.

Le dijo a Daniela que era una crack y una clara finalista. Destacó la lealtad de Iwán y le prometió una barbacoa fuera antes de pasar a Bea Retamal, con quien fue bastante más extensa.

"Bea, creo que soy la única concursante, a parte de Dani, que ha sabido ver más allá de esa coraza de diabla desquiciante. He visto más allá y por eso te he tratado como te he tratado. Te llevo aquí, eres una tía con un gran corazón, cuando sanes lo que tengas que sanar, te vas a convertir en una persona increíble", dijo, emocionando a la exconcursante de Gran Hermano.

Tras esto, llegó la hora de nominar, y la recién expulsada optó por poner en la palestra a Manu González. Por su parte, los concursantes eligieron a Bea Retamal. Dani G, como capataz, y Víctor Janeiro, como inmune tras vencer en el juego por la inmunidad frente a Bea, no pudieron ser votados por sus compañeros.