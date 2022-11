Broncano hace las paces con Álex Monner tras un conflicto de dos años

MOVISTAR PLUS+

"Tenemos un conflicto tú y yo, pero como no nos hemos visto en dos años...". Así comenzó Broncano la entrevista a Álex Monner y Ricardo Gómez, que acudieron a La Resistencia para hablar de su serie, La Ruta.

El presentador se dirigió a Monner y comentó: "No diría cuál fue el motivo del conflicto, no hace falta". Pero Gómez insistió en que alguno de los dos lo dijera.

Álex Monner y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Es muy sencillo, le contagié la covid y ya está", reconoció el actor. "Todo el mundo nos íbamos de vacaciones y este chaval, que estaba contagiado, a lo traicionero, a lo zorro, se calló", explicó el conductor del programa.

Monner se justificó diciendo que "si no tengo perder mi avión, pues lo prefiero". Gómez les pidió que se dieran la mano para hacer las paces, pero Broncano se negó.

"¿Has recapacitado y has pensado que no se pueden hacer esas cosas?", le preguntó el presentador. "Sí, he reflexionado. Si te sientes con mucha fiebre, dilo", comentó entre risas el intérprete de Pulseras Rojas o Élite.