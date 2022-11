Rebecca, en 'First dates': "Me encanta la cirugía estética, unas cambian de color de pelo y yo, la forma de mi cara"

Rebecca llegó este miércoles a First dates con las ideas muy de lo que quería y no quería en un hombre para que fuera su pareja y no dudó en enumerarlas para dejarlo bien claro a sus futuros pretendientes.

"Quiero a un hombre que sea independiente, que tenga su propia vida, que le guste viajar, que sea masculino y, si puede ser, más alto que yo...", destacó la ibicenca.

"No me gusta que tengan la boca sucia, falta de higiene, olor corporal, zapatillas sucias, falsas, rotas, que se le vea el calcetín o el dedo, y una 'polla lápiz', que es un pene muy fino y alargado, tampoco", señaló.

Y argumentó sus gustos diciendo que "es que un pene así al final del día da grima. Lo he hablado con más amigas y todas estamos de acuerdo en eso, que una 'polla lápiz' no es un pene, es una pena".

Rebecca y Guilherme, en ‘First Dates’. MEDIASET

También añadió que le gustaba mucho la cirugía estética: "Me parece un mundo fascinante, la gente me dice que no me hace falta, lo sé. Hay gente que se cambia el color de pelo y yo, la forma de la cara cuando me apetece".

Su cita fue Guilherme, que explicó en su presentación que consideraba el sexo el 90% de una relación: "No podría vivir con una mujer que no me diera sexo".

El brasileño, al ver a Rebecca, reconoció que era una mujer muy atractiva y ella, por su parte, al ver su altura admitió que "en la cama tiene que ser un toro. Los brasileños son apasionados y morbosos", aseguró la ibicenca.

Durante la cena, hablaron de sus profesiones. Él le explicó que era fotógrafo y que se dedicaba al mundo de los eventos y vídeo corporativos. Ella, por su parte, le contó que era camarera y que le gustaba mucho viajar.

Ambos coincidieron en que se asfixiaban dentro de las islas donde vivían (Ibiza y Palma de Mallorca) y a Guilherme le pareció estupendo que ella estuviera pensando en irse a vivir a su isla.

El postre decidieron tomárselo en el privado, donde se besaron apasionadamente: "Besa bien, la verdad que he tenido peores", admitió Rebecca.

Al final, el brasileño sí que quiso tener una segunda cita con la comensal porque "hemos pasado un rato muy agradable y es guapísima". Ella coincidió con él y también deseó volver a quedar: "Es alto, moreno y rapado, lo que yo estaba buscando", afirmó Rebecca.