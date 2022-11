Pablo Motos desvela con qué personaje histórico y con qué político le gustaría cenar

Tras la entrevista a la invitada del día en El Hormiguero, Ester Expósito (que presentó su nueva película de terror, Venus, que se estrena el próximo 2 de diciembre), Pablo Motos dio paso a la sección de Trancas y Barrancas.

Las hormigas le hicieron algunas preguntas al presentador y a la invitada estilo 'Revista Súper Pop' (muy popular en los años 90) para averiguar las respuestas de ambos.

Pablo Motos y Ester Expósito, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Una de las preguntas que hicieron las hormigas fue que superpoder les gustaría tener o si pudieran elegir a cualquier persona del mundo para cenar mañana, ¿quién sería? Incluso les dieron la oportunidad de nombrar a alguien muerto.

"Si es muerto, a Marco Aurelio, pero es que es una historia muy larga, pero le elegiría a él. Y vivo, no sé por qué, no tengo ni idea, pero me fascina Obama", comentó Motos.

Y añadió que "le observo moverse y flipo con él, le veo en una entrevista, y alucino...". Expósito, por su parte, comentó que "de los vivos, más vale bueno conocido que malo por conocer, así a algún amigo o de mi entorno".