Ester Expósito, en 'El Hormiguero': "Soy adicta a los documentales de asesinos en serie"

Ester Expósito fue la invitada de este miércoles en El Hormiguero, al que acudió para presentar su nueva película de terror, Venus, que se estrena el próximo 2 de diciembre.

En el filme, la actriz interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños...

Ester Expósito nos cuenta la trama de “Venus” #ExpósitoEH pic.twitter.com/CyzV44R6tT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 23, 2022

Pablo Motos le preguntó por la afición al género de terror de la invitada: "Me encanta desde pequeña, me lo paso bien y me genera adrenalina", afirmó la actriz.

"Me dan más miedo los psicópatas y los asesinos, pero soy adicta a los documentales de asesinos en serie, El caso de la escalera es uno de mis favoritos", explicó.

Respecto a sus miedos, Expósito destacó que "me apasionan los tiburones blancos, pero me dan miedo las arañas. Me parece un ser muy inquietante".