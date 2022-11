Fernando Simón liga el aumento de los casos de bronquiolitis a la ausencia de medidas de protección

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apuntado este miércoles que el repunte de ingresos hospitalarios de menores con bronquiolitis puede tener su origen en la reducida exposición de los niños a virus respiratorios durante la pandemia, que exigió numerosas medidas de protección. "Los niños han visto reducida su exposición de manera drástica" a este tipo de virus y a otros patógenos con el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, medidas "que ahora ya han desaparecido", ha agregado Simón en declaraciones a los medios y minutos antes de participar en unas jornadas sanitarias en Cáceres.

Todo ello, ha agregado, "hace que pueda haber un aumento de casos respecto a lo esperado en bronquiolitis". "Todavía no tenemos datos que nos indiquen que ese incremento esté por encima de lo esperado", ha dicho Simón, quien ha pedido "dejar a los profesionales que trabajen tranquilos y dar margen para que la información sólida salga la luz, y no empezar a especular más de la cuenta".

En este contexto, se ha referido al episodio de hepatitis asociado a un adenovirus en Reino Unido. Las autoridades sanitarias británicas consideraron en la pasada primavera que cada vez existían más indicios que relacionaban los nuevos casos de hepatitis infantil aguda registrados con la infección por adenovirus, “aunque nunca se consiguió demostrar esa asociación”.

“Surgió de una forma puntual y no se registró en otros países. Aquí podría estar pasando algo similar con algún otro virus; tenemos que hacer todavía muchas investigaciones al respecto”, ha dicho. Tras remarcar que no es experto en enfermedades respiratorias, "no soy neumólogo ni mucho menos", Simón ha expuesto que "bronquiolitis ha habido siempre, pues son episodios que se suelen dar en la época invernal". "Ahora tenemos varios factores -ha agregado- que se han juntado para que estemos en esta situación, con gripe y epidemias de virus respiratorios, que en época de frío afecta sobre todo a niños".

"Estos dos episodios se han juntado, cuando lo habitual es que sucedan en periodos distintos. Además, seguimos con coronavirus", ha manifestado. Al respecto ha dicho que “la crisis de la covid se ha podido terminar y la emergencia sanitaria puede estar cercana acabar, pero la pandemia sigue aquí y seguimos teniendo infecciones”.