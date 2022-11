Temor a que el caos de las renovables en la Comunitat afecte a los fondos europeos

La implantación de las energías renovables en la Comunitat Valenciana sigue dividiendo a los socios del Consell del Botànic mientras 400 proyectos están paralizados por la lentitud burocrática con la que se topan las empresas del sector. Este atasco y la falta de soluciones hacen temer a los empresarios del "peligro" de que decaigan proyectos en enero y perder el tren de los fondos europeos. "Hay demasiado en juego", ha alertado este miércoles el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

En Les Corts, mientras la nueva consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, comparecía por primera vez para explicar las líneas de su departamento, Compromís y Unides Podem volvían a evidenciar sus diferencias con el PSPV a la hora de desplegar las plantas solares fotovoltaicas y de medir su impacto en el territorio. Navarro ha prometido agilizar expedientes paralizados con más coordinación y personal y "escuchar a los pueblos" para elegir las ubicaciones, pero la patronal exige "responsabilidad" a los partidos que ponen trabas a esta alternativa en plena crisis energética.

Este es, a día de hoy, el principal desencuentro que mantienen los tres partidos que conforman Ejecutivo valenciano mientras se tramitan los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento. El PSPV afirma estar a la espera de que sus socios respondan a sus propuestas sobre la Agencia Valenciana de la Energía mientras que Compromís y Unides Podem aseguran que no hay debate con los socialistas respecto a esta cuestión.

De fondo, el tiempo: todos los grupos coinciden en que quedan días hasta el 22 de diciembre para ponerse de acuerdo, pero planea la sombra de que los trámites para la implantación de plantas fotovoltaicas se alarguen e impidan a las empresas pedir fondos europeos el próximo enero.

Para los socialistas, este sería el escenario de aprobarse alguna de las enmiendas de Compromís y Unides Podem, que consideran que supondrían "cambiar a mitad las reglas del juego", lo que retrasaría más los trámites para la instalación al tener que revisarse algunos proyectos. No lo ven así desde Compromís y UP, que afean a los socialistas que no haya interlocución sobre la materia.

Mientras, la síndica del PP, María José Catalá, se muestra abierta a hablar con el PSPV respecto a esta cuestión, ya que considera que es una materia que "trasciende a esta legislatura". Por ello, se abre a apoyar "todo aquello que sea bueno" para la Comunitat. "No podemos estar a la cola en generación por una discrepancia permanente entre los socios de gobierno. 400 proyectos están bloqueados en la Conselleria", recuerda. Desde Ciudadanos, Ruth Merino advierte que se va a perder "muchísimo dinero" en fondos europeos si no hay acuerdo.