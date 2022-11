Encuentran un cadáver flotando en la playa de Bogatell de Barcelona

Los servicios de emergencias han encontrado este miércoles por la tarde un cadáver flotando en la playa de Bogatell de Barcelona.

Fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han informado que han recibido una llamada sobre las 17.20 alertando, a través del teléfono de emergencias 112.

También han explicado que varios efectivos se han desplazado hasta y han certificado la muerte.

Los Mossos d'Esquadra investigan la aparición del cadáver. Algunas personas que paseaban por la zona han visto el cuerpo flotando en el agua y han puesto el hecho en conocimiento de las autoridades.

De momento no ha transcendido ningún dato de la investigación, pero sí que la policía no relaciona este hecho con la desaparición del jugador de rugby británico Levi Davis el 29 de octubre, el pasaporte del cual fue encontrado hace unos días en el Port de Barcelona. El joven, de 24 años, fue visto por última vez en la madrugada del sábado 29 de octubre en el pub irlandés The Old Irish Pub de La Rambla de Barcelona.