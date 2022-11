William Levy recuerda cómo era su vida antes de ser actor: "Si creo que lo estoy pasando mal, recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba"

William Levy está en el mejor momento de su carrera profesional. Su papel en Café con aroma de mujer le ha hecho acaparar todas las cámaras, así como generar una oleada de seguidores.

Pero la vida del actor no ha sido siempre tan aclamada. Y así lo ha contado en una entrevista a GQ, donde echa la vista hacia atrás y recuerda sus orígenes en La Habana (Cuba), la ciudad que le vio crecer.

"Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día, y un cuarto de pollo por persona al mes", declara.

A los 15 años se marchó a Estados Unidos en busca de una vida mejor y es por ello que asegura que es "una persona que no se queda en la zona de confort". "Estoy cambiando todo el tiempo, y si no lo hago, siento que me estanco, y no me gusta", prosigue.

Aunque su niñez haya sido dura, no se avergüenza de su pasado ni de donde proviene. "Siempre le he dado gracias a Dios por haber crecido así. Si creo que lo estoy pasando mal, recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba. Siempre vuelvo a esas emociones", concluye.