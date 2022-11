No todo es bonito en el gran alumbrado y espectáculo navideño de Vigo: Todo es mentira ha hablado con un representante de los vecinos del centro de la ciudad que están emprendiendo acciones legales para que el Ayuntamiento modere el ruido y contaminación que produce, que no deja a los vigueses hacer vida normal.

"Todo es mentira ha hablado con el alcalde y el Ayuntamiento y declaran que no tienen constancia de las quejas de los vecinos", ha explicado Risto Mejide. "A lo mejor no las han oído con la música", ha bromeado Virginia Riezu.

Nos llega un testimonio más de una viguesa sobre la situación que están viviendo. Sin casi gente y sin gritos porque hace mal día . Os lo imagináis un día con gente y gritos de la noria más el volumen altavoces ? #stopruido #navidadvigo pic.twitter.com/HwgF7ulU3a — Vecinoszonacentrovigo (@zonavigocentro) November 20, 2022

El programa ha conectado con un representante de vecinos, Manuel Ramos, quien ha presentado pruebas de su contacto con el Ayuntamiento. "Ha pasado un mes desde que les dije el motivo de la reunión y ni están ni se les espera", ha explicado. "El ruido ha ido progresando año tras año", ha contado.

"Y el año pasado nos encasquetaron un parque de atracciones y 400 altavoces debajo de casa a todo volumen. Este año, más atracciones, más altavoces y más cachivaches", ha dicho. De hecho, "es el propio Ayuntamiento quien se está saltando su ordenanza de ruido, de medio ambiente y su zona acústica saturada".

"El problema es que la fecha continúa hasta la madrugada por la megafonía de la feria", ha defendido el vecino. "Son muchas cosas. Publicas un vídeo de las luces, pero no publicas el sonido que escuchamos durante meses", ha dicho enfadado. Además, no solo escucha villancicos, sino bandas sonoras "que se le ocurren al alcalde".

"Se ha pedido la reunión con los concejales oportunos, pero se ve que tienen otras prioridades. Hemos pedido reunión con el alcalde también, pero parece que hay que esperarlo sentado", ha continuado y, si no responden, irán a los juzgados.

"Yo tengo que reconocer que cuando estuvo el año pasado por la tarde dije: "Si yo viviera aquí estaría muy enfadada"", reconocía Ana Pardo de Vera. Pese a eso, ha reflejado el dinero que genera el turismo en Vigo, pero "tres meses es tortura china".

"Nos piden que tengamos solidaridad. Solidaridad un día, dos o tres, pero no tres meses", garantizaba el vecino, quien aseguraba que no hay intencionalidad política: "No hay nada de político en que me atruenen durante cinco años los oídos con los fondos públicos". Además, el vecino no aceptaría un acuerdo económico: "Mi descanso e intimidad no tienen precio".