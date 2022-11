Interior ampliarà a tots els àmbits el pla de Mossos contra les violències sexuals en l’oci

Aquest 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones. Amb motiu d’aquesta efemèride, el Departament d’Interior, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el cos de Mossos d’Esquadra han fet balanç dels primers mesos del pla contra les violències sexuals en entorns d’oci de la policia catalana, que es va posar en marxa el passat mes de juny a tot Catalunya. A més, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que aquest pla d’acció policial s’ampliarà a partir de l’any que ve a la resta d’àmbits de la nostra societat. D’aquesta manera, el cos de Mossos d’Esquadra passarà a tenir un pla global de lluita contra les violències sexuals.

El pla contra les violències sexuals en entorns d’oci ha comportat la implementació de noves accions i la reordenació, homogeneïtzació i millora de les actuals per minimitzar l’impacte que aquest tipus de delictes tenen sobre les persones. Els Mossos d’Esquadra han destinat un total de 11.339 hores a serveis dirigits a la prevenció de les violències sexuals en espais i franges horàries on s’ha detectat major incidència delictiva.

Tal com remarca la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, “les violències masclistes no són un fenomen individual i puntual, són el principal problema de seguretat pública i constitueixen una greu vulneració dels drets humans de les dones”.

En aquest context, aquest mes de novembre es va presentar el Model d’Abordatge de les Violències Sexuals, que suposa un canvi radical per fer més i millor reparació i més i millor prevenció. Algunes de les 90 accions que inclou, i que s’han de desenvolupar en el període 2022-2025, ja estan en marxa, com ara el reforç de les polítiques de reparació, la creació de nous serveis d’atenció 24 h, tant telefònica com presencial, o l’ampliació del nombre de professionals dels serveis i dotant de major especialització els serveis existents.

Seu del Departament d'Interior, amb els cartells i mapping commemoratiu del 25N. Departament d'Interior

La feminització, un canvi de paradigma

El conseller Elena remarca que el fet que la seguretat incorpori el feminisme “no passa tan sols per incorporar més dones en els espais de decisió, sinó també per un canvi de paradigma que doni espai a les diferents realitats que no han tingut quotes de poder”. En aquest sentit, la portaveu del cos de Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, destaca que “cal incorporar en les polítiques públiques de seguretat la perspectiva de gènere, però també s'ha d'incloure la perspectiva de les dones”.

Segons el balanç dels primers mesos d’aplicació del pla contra les violències sexuals en l’oci nocturn, durant l’estiu (juny-setembre) s’ha detectat un increment del 28,6% dels fets denunciats en l’àmbit de les violències sexuals respecte al 2019 (1.453 fets denunciats l’estiu d’enguany respecte als 1.130 de l’any 2019). Durant aquest període, s’han detingut/investigat un total de 1.130 persones, un 28% més que l’any 2019 (883).

Des de principis d’any i fins a finals d’octubre, Mossos d’Esquadra ha instruït 3.204 fets relacionats amb la violència sexual. Aquesta xifra representa un increment del 25,05% respecte al mateix període de l’any 2019. Les denúncies per fets relacionats en aquest àmbit representen el 0,67% de la totalitat de les denúncies de qualsevol àmbit delictiu.

La franja horària on hi ha un major nombre de fets vinculats amb la violència sexual és la de 23 hores a 7 hores i el 50,7% es produeixen en l’inici i durant el cap de setmana, des de divendres al diumenge.

Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones. Departament d'Interior

El perfil de l’agressor

Pel que fa al perfil de l’autor dels fets, el 95,9% de les persones autores són homes (2.336). Les dades policials mostren que la majoria de fets que es denuncien en l’àmbit de les violències sexuals es produeixen per part d’autors desconeguts (un 60% del total), seguit d’autors coneguts en l’àmbit de la parella, exparella, familiars o entorn més proper de la víctima. No obstant, segueix existint una xifra oculta encara molt important, fruit de la violència sexual que encara no es denuncia. Segons les enquestes, la majoria de violència sexual està perpetrada per l’entorn de les víctimes.

De l’estudi de les violències sexual registrades des del gener fins a l’octubre es desprèn que el perfil de la denunciant és el d’una dona en un 86,3% dels casos (3.258). Segons els grups d’edat, el 60,25% són víctimes majors d’edat (un 0,8% dels quals correspon a víctimes majors de 65 anys) i un 39,75% són víctimes menors d’edat. En aquest sentit, destaca la franja d’edat d’entre 13 i 17 anys, que representen un 22,7% de la totalitat de les víctimes.

La violència sexual per submissió o vulnerabilitat química representa el 7,1% de la totalitat de fets denunciats en l’àmbit de la violència sexual durant aquest estiu. Respecte al fenomen de les punxades, en el període objecte d’estudi s’han registrat 206 denúncies registrades en l’àmbit de l’oci nocturn.