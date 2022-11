Olvídate de comprar pasta de dientes durante una temporada gracias a estos 'packs' de ahorro de marcas como Sensodyne o Colgate

Las compras recurrentes de nuestro hogar se multiplican cuando tenemos hijos, por ejemplo con las toallitas, las cremas o los pañales. Pero, con pequeños en casa o sin ellos, hay compras a las que no podemos renunciar como, por ejemplo, los productos para la higiene y cuidado de nuestra boca. Si no limpiamos y protegemos nuestros dientes y encías podemos ocasionar problemas bucodentales, por eso, el dentífrico debe ser un must en la lista de la compra. Y, aunque parezca que es un producto con el que no podemos ahorrar, no es cierto, porque sí que podemos encontrar ofertas como las que Amazon ha lanzado en marcas como Colgate, Binaca, Corega o Sensodyne para su Black Friday (¡que se alargará hasta este 28 de noviembre!).

Un pack de 12 tubos de pasta de dientes de 75 mililitros de la marca Binaca Triple protección para unas encías sanas y unos dientes fuertes por solo 12 euros es una de las ofertas más potentes del marketplace, pero, no es la única, ya que son muchas las marcas de pasta de dientes que se han unido a estos descuentos para que te olvides una temporada de comprar. Así que, si quieres disfrutar de casi un año de dentífricos no dejes escapar esta oferta o ninguna de las que hemos preparado desde 20deCompras en este listado, si prefieres otra marca de dentífrico.

Cada dentífrico te costará poco más de un euro. Amazon

Si sufres de sensibilidad dental este dentífrico de la marca Parodontax está especialmente diseñado para actuar contra esta y también contra el mal aliento. Gracias a su formulación Pro-neutra, esta pasta neutraliza las bacterias que causan el mal aliento. Lo mejor es que para dejar tu boca fresca puedes hacerte con este pack de tres botes con el que te ahorras casi seis euros.

¡Con un 30% de descuento! Amazon

Sensodyne también por 11 euros

Sensodyne también está de oferta en Amazon con packs de seis por 14 euros para proteger tus encías o un pack con cuatro pastas de dientes con flúor de uso diario para aliviar la sensibilidad dental. Esta opción es también blanqueante y cuesta 11 euros, solo posible gracias al Black Friday de Amazon. Además, este dentífrico forma una capa protectora sobre las áreas sensibles de los dientes para ayudar a protegerlos del dolor.

Ayuda a eliminar las manchas de tus dientes. Amazon

También puedes hacerte con otros productos de cuidado de tus dientes, férulas o prótesis con descuento. Por ejemplo, muchas veces para completar nuestra limpieza bucal necesitamos un enjuague y este de Sensodyne, sin alcohol y para una protección duradera puede ser tuyo por solo cuatro euros.

Lo mismo ocurre si llevas ortodoncia o dentadura, los productos que utilices para limpiar las férulas o fijar las prótesis a la encía deben ser de calidad y confianza. Así que, desde 20deCompras te recomendamos productos de los fabricantes más famosos: Corega.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.