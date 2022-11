Dejar la ciudad para mudarse a un sitio más tranquilo

¿Alguna vez has pensado en dejar de fichar e instalarte con el portátil donde te plazca? Ese estilo de vida es posible y es precisamente el que siguen los nómadas digitales que, gracias a las nuevas tecnologías, pueden recorrer el mundo e instalarse donde más les gusta.

Aunque reconocen que también tienen que hacer frente a grandes desafíos, comparten que vivir de esta forma les permite ser sus propios jefes, dictar sus horarios y crear sus oportunidades allá donde vayan. Para ello, solo necesitan un ordenador y acceso a Internet. ¡Nada más!

"Teniendo los datos del móvil o contando con fibra óptica no hay ningún problema para trabajar desde casi cualquier rincón del mundo", afirma Carles Navarro desde Uvita (Costa Rica), quien convirtió su viaje en "eterno" cuando vio que podía percibir ingresos digitalmente. "El último trabajo que tuve fue a los 16 años. Desde entonces, siempre me he ganado la vida por mi cuenta", destaca. "Para mí, no es tan importante el hecho de estar viajando como la posibilidad de hacerlo cuando quiero. Es mi manera de vivir y ya no concibo otra", señala este emprendedor.

Carles se dedica a la creación de contenido y cuenta con su marca personal. Además, ha colaborado con grandes empresas como Adobe Stock o Freepik pero "siempre" –matiza– con proyectos propios. "Este estilo de vida te permite la máxima libertad: sin depender absolutamente de nadie ni de nada", insiste.

Carles Navarro, creador de la web ViveDistinto.com. CEDIDA

Trabajar en remoto facilita la conciliación



Alejandro González lleva más de cuatro años afincado en Puerto Real (Cádiz) y tampoco volvería a la presencialidad. "Me niego a volver a una oficina cinco días a la semana. Es muy difícil que renuncie a las horas que he ganado gracias al trabajo en remoto", defiende.

"Poder trabajar de esta forma ha cumplido el 100% de mis expectativas. Buscaba la conciliación y lo he conseguido: he visto los primeros pasos de mi hija", subraya.

Como director del Departamento de Ingeniería de una empresa inglesa dedicada al sector educativo, solo tiene que acudir una vez cada tres meses a la sede, ubicada en Londres. "Mantenemos diferentes reuniones para preparar el próximo trimestre y no volvemos a vernos hasta el siguiente", explica.

Pero a pesar de todas estas ventajas, también declara que hay dificultades, como la soledad: "Aunque depende de la personalidad de cada uno, a veces, puede resultar complicado estar todo el día trabajando solo desde casa".

Alejandro González, director del Departamento de Ingeniería de Team Satchel. CEDIDA

El teletrabajo es un aliado para la repoblación



Después de un año y medio recorriendo España y Europa con su furgoneta camperizada, Lidia Rodríguez y Rodrigo López se han afincado, junto a su perro, en Jávea (Alicante). "Lo único que necesitamos son nuestros ordenadores, poder enchufarnos a la corriente eléctrica e Internet", cuentan y detallan que su pasión por viajar fue la razón que motivó este estilo de vida.

"A todo ello, se une que estábamos hartos de trabajar 24/7, los atascos y los altos precios de Madrid", agregan. Inconvenientes que, "por fin", han dejado de formar parte de sus vidas: "Ahora tenemos más tiempo, más libertad y podemos estar cada día en un sitio diferente".

"Hemos decidido quedarnos en Jávea tanto por su clima, como por la paz y la tranquilidad que ofrece. Además, también estamos relativamente cerca de nuestros familiares y amigos", apuntan. Por otro lado, admiten que es una localización con buena correspondencia para enviar y/o recibir pertenencias de su vivienda habitual, así como para aprovecharse de aplicaciones que dan un segundo uso a accesorios y prendas que ya no tienen cabida en un espacio tan reducido como un vehículo.

Sara Cantos, periodista y CEO de TeleworkAndalucia.com. CEDIDA

"El teletrabajo es un aliado de los pueblos frente a la repoblación", afirma Sara Cantos, periodista y CEO de TeleworkAndalucia.com, una empresa dedicada exclusivamente a este sector. Así, puntualiza que para poder llevar a cabo una vida nómada es "fundamental" contar con una buena conexión a Internet. "También es muy importante que el destino disponga de una comunidad de teletrabajadores asentada, así como buenos accesos", añade y comenta que otro factor que influye es el carácter o la autenticidad del emplazamiento.

"Andalucía es muy amplia y diversa. Por eso, orientamos en función de las necesidades de quienes nos consultan", informa. Además del alojamiento, las dudas más comunes están relacionadas con la asesoría legal, como la declaración de impuestos.

Claves para trabajar la libertad Daniela Flores, mentora de nómadas digitales.



¿Cuáles son las razones para apostar por este estilo de vida?

Los principales motivos que me transmiten son generar un ingreso adicional o ser responsables de su situación económica, no tener jefe, decidir dónde, cuándo y cuánto trabajar y no tener que pedir permisos para visitar a la familia, acudir al médico o ir de viaje, entre otros.

¿Cuáles son los problemas que se encuentran?

Están educados con el principio de gratificación inmediata y, a veces, suele ser diferida. Además, el síndrome del impostor, la incertidumbre económica y la mala administración del tiempo son otros desafíos comunes.

¿Y las ventajas?

Creces personalmente porque descubres tus capacidades y pasiones. Haces las paces contigo y, por ende, tienes más paz y libertad para poder sanar. Abandonas la monotonía y la rutina: tu vida está llena de experiencias porque te conviertes en el cocreador de tu historia. En definitiva, todos los días pueden ser vacaciones si se trabaja en las prioridades.

¿Qué le diría a alguien que quiera lanzarse a esta aventura?

La libertad existe, pero no es gratis. Es una inversión y, al principio, tenemos que formarnos. La vida no premia las buenas intenciones, premia la acción. Por eso, hay que trabajar en uno mismo y conectar con lo que queremos. Para ello, es necesario apagar el ruido exterior, ignorar las críticas y escuchar nuestra voz interna. Así podremos acercarnos a aquello que buscamos.