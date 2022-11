Félix Bolaños anuncia una nueva ley que garantizará el derecho de los informadores, la veracidad y la protección de las fuentes

La desinformación es uno de los mayores problemas que arrastra la sociedad actual, una herencia que viene del pasado pero que se ha agravado al albur de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Ese era el tema central de la ponencia Información y Desinformación en el Metafuturo, en el marco de las jornadas organizadas por La Sexta.

En la charla, celebrada en el Ateneo de Madrid, participaron este miércoles Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Encarna Samitier, directora de 20Minutos, Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, Joaquín Manso, director de El Mundo e Ignacio Escolar, director de elDiario.es.

Fue durante su intervención cuando Bolaños adelantó que el Gobierno está preparando una nueva ley para "regular bien pronto el derecho fundamental de los informadores", una norma que hará "cambios a la legislación vigente, que está anticuada".

Entre las nuevas medidas están algunas de las peticiones que asociaciones de medios de comunicación y de periodistas han planteado al Ejecutivo en una serie de reuniones, entre ellas la de "no revelar las fuentes se convierta en un derecho, con unas pocas excepciones muy tasadas".

"Algunas de las peticiones nos parecen muy razonables y que pueden garantizar mejor la posición de los medios cuando emiten información veraz", ha dicho el ministro.

"El derecho fundamental del ciudadano a recibir información veraz tiene un paso previo y una premisa, que es el derecho de los informadores a transmitir esa información y eso requiere una serie de garantías", frente "a las debilidades que tiene el modelo ahora mismo", exponía Bolaños.

Encarna Samitier: "La vacuna contra la infodemia es más periodismo"

En la ponencia Información y Desinformación en el Metafuturo intervinieron también el resto de ponentes, entre ellos Encarna Samitier, que expuso que "la importancia de la verdad ha sido devaluada en los últimos años", en favor de un relativismo que "es patrimonio de los populismos de derechas y de izquierdas".

Esa desinformación, término más correcto que el de noticias falsas según hizo ver la directora de 20Minutos, tiene "la ayuda enorme de la tecnología", como las granjas de bots y demás sistemas informáticos malintencionados.

Esta desinformación supone una "amenaza a la democracia y el antídoto es la información", en esa misma línea, la periodista remarcaba que "la vacuna contra la infodemia es más periodismo".

Samitier puso en valor además el papel de los medios de comunicación. "Somos empresas que editan y que se gastan el dinero en tener medios de comunicación con trazabilidad y periodistas con nombre y apellidos y ayudados por verificadores, que demuestran que la verdad es muy cara", ponía de manifiesto, frente a la mentira, que es "muy barata".

En ese esfuerzo común están las instituciones europeas, que están dedicando "esfuerzos y dinero contra la desinformación", y "debemos ir en esa línea, en la de que los gobiernos e instituciones europeas dediquen dinero y vigilancia ante las amenazas claras contra la seguridad, pero dejando una línea enorme, un foso, con lo que significa la libertad y la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación", exponía Samitier.

Eso sí, el manido término de 'fake news' no debería ser un elemento recurrente o una excusa. "Los periodistas y políticos deberíamos hacer un esfuerzo para no utilizar el oxímoron de noticia falsa para descalificar una información o un titular que no nos gusta", hacía ver la directora.

Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, añadía que "el principal problema no son solo las noticias falsas, que son fácilmente verificables, sino aquellas que tienen una parte de verdad pero que inducen a una creencia falsa".

Contra eso, opinaba, "tenemos que hacer que nuestros hijos sean capaces de entender el funcionamiento de las redes", de atenernos a "nuestra responsabilidad como ciudadanos de no propagar mentiras" y de mirar hacia quien financia esas redes sociales, pues "quien se anuncia en redes que desinforman son también responsables".

Para Joaquín Manso, director de El Mundo "vivimos una etapa en la que se está institucionalizada la mentira" la diferencia con etapas anteriores "tiene que ver con el prestigio social de la verdad", pues ahora "la mentira como una herramienta y con ostentación".

"Hay una vocación política de desinformar y gobiernos democráticos que tienen inclinación a la desinformación", denunciaba el periodista, que ante eso contraponía "la función genuina de los medios", que es "buscar información que fiscalice al poder y eso solo puede hacerse con una redacción formada y ordenada"

Ignacio Escolar, director de elDiario.es era más optimista respecto al futuro, aunque compartía la visión de la actualidad. "Ahora las mentiras son más difíciles de detectar y combatir, pues somos una sociedad sin anticuerpos ante la mentira", exponía, pero preveía que "algún día eso cambiará y seremos capaces como sociedad de saber que algo que te llega por Whatsapp no tiene por qué ser verdad".

La moderadora, Ana Pastor, también intervenía apostillando esta última afirmación, haciendo ver que "el principal problema está en Whatsapp, una red en la que bajas la guardia porque el que te manda el mensaje es alguien a quien conoces".