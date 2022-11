Ibai Llanos habla de su último directo en Twitch: "Pase lo que pase estaré hasta el 31 de diciembre"

El streamer Ibai Llanos está en boca de todos desde que hace una semana anunció que ya había decidido en qué plataforma iba a trabajar a partir de 2023. Aunque no ha querido revelar cuál ha sido su elección, la posibilidad de cambio a YouTube ha generado un gran revuelo en la comunidad.

El bilbaíno no ha dudado en confirmar que está dividido entre la red de Google y la de Amazon, pero aún no quiere anunciar el supuesto bombazo. En un directo reciente ha explicado por qué.

"Cuando este todo cerrado y todo firmado, yo lo comentaré", ha revelado: "He aceptado la oferta y la plataforma también, pero aún falta la última firma, aunque este todo aclarado".

Por eso, prefiere esperar a que sea más definitivo y luego lo explicará todo "en cinco minutos". "No tiene más, creo que me entenderéis perfectamente", ha comentado. Como sea, exprimirá hasta el último día del año su presencia en Twitch.

"Estaremos aquí hasta el 31 de diciembre", ha sentenciado. Sin embargo, todo se inclina a que, tras Nochevieja, todo seguirá como siempre para Llanos. Una teoría que ya apoyó AuronPlay hace unos días.

De momento, ha revelado que el dinero no era lo más importante a la hora de tomar la decisión: "No porque YouTube me haga una buena oferta, me voy a ir. Bien pagado va a esta siempre si me ve muca gente". Y también ha vuelto a señalar que "para streamear, Twitch es mejor".

Igualmente, habrá que estar pendiente porque la pista de que hay algo que explicar puede implicar que Ibai ha negociado sorprendentes cláusulas con Amazon, por su importancia dentro de la empresa.