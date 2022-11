El rasgo de personalidad que distingue a los superdotados

El doctor Grant Hilary Brenner es psiquiatra y miembro de la American Pysichatric Association. Este experto ha escrito un artículo recogido por la revista Psychology Journal en la que analiza la figura de los superdotados.

"Las personas superdotadas incomprendidas se enfrentan luchas difíciles, a menudo solo entran en su propia vida más tarde, aunque, cada vez más, el trabajo en niños 'profundamente superdotados' está creando espacio para que les vaya bien antes en entornos educativos tradicionales", dice Brenner.

"Los niños dotados a menudo son estigmatizados, etiquetados como extraños o antisociales, y son más propensos a ser intimidados o excluidos", explicó el psiquiatra. "Debido a que la superdotación es poco entendida, los entornos educativos, sociales y profesionales pueden contribuir a los problemas sociales al no proporcionar un hogar para esas personas. Además, a diferencia de aquellos con diferencias de aprendizaje tradicionales, es más difícil ver dónde los talentos pueden crear desafíos cuando hay tantos aspectos positivos", añade.

"De acuerdo con el Davidson Institute, las personas superdotadas exhiben las siguientes tendencias: comprensión rápida, comprensión intuitiva de los fundamentos, una tendencia hacia la complejidad, la necesidad de precisión, altas expectativas, intereses divergentes y un peculiar sentido del humor", explica el experto.

"Por lo general, muestran un 'desarrollo asíncrono', siendo notablemente adelantadas en algunas áreas mientras que son promedio o atrasadas en otras formas. Es difícil saber dónde encajan, y los entornos educativos generalmente no están diseñados para adaptarse a sus diferencias. Especialmente para los niños más pequeños, la apariencia juvenil choca con la capacidad avanzada, lo que dificulta que ciertos maestros sean receptivos", reflexiona el doctor.

"Si bien hay muchas cosas que contribuyen al talento, incluidos varios tipos de inteligencia, factores genéticos y crianza, un área clave de interés es la personalidad. ¿Las personas con talento se ven diferentes en términos de personalidad en comparación con individuos 'no dotados'?", se pregunta Brenner.

El estudio

"En el diario High Ability Studies, los investigadores Ogurlu y Özbey (2021) llevan a cabo un metanálisis de la literatura sobre la personalidad y los talentos para ver dónde encajan los 5 grandes rasgos de personalidad: extraversión, escrupulosidad, apertura a la experiencia, neuroticismo y amabilidad", dice Brenner.

"Revisaron múltiples bases de datos para encontrar artículos de investigación que cumplían criterios estrictos para incluir en su análisis conjunto, reduciendo 103 citas a un grupo final de 13 estudios de alta calidad para su revisión. Identificaron 83 factores relacionados con la superdotación, la edad, el género y la personalidad en la muestra final de casi 8.000 personas, incluidas 3.244 personas superdotadas", añadió el doctor.

"Usando métodos estadísticos sofisticados, compararon medidas de personalidad entre grupos dotados y no dotados para ver qué rasgos de personalidad se correlacionaron significativamente con el talento. No hubo diferencias significativas entre los grupos dotados y no dotados en cuanto a amabilidad, extraversión, escrupulosidad o neuroticismo. Sin embargo, la apertura a la experiencia se correlacionó más fuertemente con el talento, con un tamaño de efecto moderadamente fuerte. Además, encontraron que otros factores, como la edad, el género, la muestra individual del estudio y la ubicación geográfica, no explicaban el talento o la relación entre la apertura y el talento", dice Brenner.

"La apertura a la experiencia es un componente clave de la inteligencia, que contribuye a la creatividad y a la capacidad de considerar múltiples opciones y perspectivas para abordar la vida, resolver problemas y comprender situaciones complejas. La apertura encaja con la proclividad observada que las personas dotadas tienen para la complejidad y el pensamiento divergente, y la habilidad notable y a veces asombrosa que las personas dotadas tienen para ver cosas que otros nunca notarían o incluso imaginarían. Sin mencionar el peculiar sentido del humor, que puede ser una espada de doble filo", explica.

"Otra implicación importante de este estudio es que mientras que las personas superdotadas a veces son estereotipadas por tener personalidades torpes o inadaptadas, los rasgos menos sociales, incluyendo una menor extroversión, una menor amabilidad y un neuroticismo más alto, no se correlacionaron con el talento. La escrupulosidad, curiosamente, no se asoció con el talento, aunque se asocia de forma independiente con el rendimiento en el trabajo y los entornos académicos. Ser dotado no garantiza el éxito, pero contribuye cuando se maneja adecuadamente", dice el doctor.

Brenner añade que "aunque la correlación no es causalidad, es tentador preguntarse si se podría aumentar la apertura. La investigación sugiere que es posible cambiar de personalidad en las direcciones deseadas. Muchos enfoques educativos enriquecidos incluyen la pedagogía diseñada para cultivar la imaginación, la creatividad y el pensamiento lateral. ¿Pueden los adultos optar por ampliar horizontes u optar por mantener una visión estrecha, o es esta elección en sí en primer lugar una función de apertura? Las motivaciones externas para aumentar la apertura, por ejemplo, salir con alguien de mente más abierta, o querer avanzar profesionalmente, podrían llevar a las personas a probar cosas nuevas más de lo que lo harían si se dejaran a sus propios dispositivos".

"La investigación futura puede examinar las intervenciones para comprender si se puede adquirir una mentalidad abierta, si se desea. La investigación sobre la superdotación es importante para disipar los mitos y el estigma que son obstáculos para que las personas superdotadas prosperen a lo largo de la vida, así como para ayudar a desarrollar y proporcionar los recursos necesarios para que la sociedad se beneficie mejor de las personas superdotadas, al informar la política y la práctica educativas", concluye el experto.