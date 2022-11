La Sala Apolo de Barcelona ha anunciado este miércoles mediante un comunicado que instalará a partir del mes de diciembre un Punto Feminista y LGTBI, también conocido como Punto Lila, de forma permanente de miércoles a domingo. Este estará operativo en todos los conciertos y espectáculos que se celebren dentro de la sala y será el primer Punto Lila de estas características en una sala de ocio nocturno catalana.

Esta medida de lucha contra las violencias sexuales, machistas y LGTBIfóbicas dentro del ocio nocturno barcelonés se pone en marcha junto al Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) y se añade al protocolo 'No Callem' del Ayuntamiento de Barcelona, que acaba de renovar el Consistorio con 39 salas de conciertos, festivales musicales y centros cívicos.

Ante un ataque sexual o machista se activará el protocolo 'No Callem' y si la discriminación es LGTBIfóbica, se pondrá en marcha el protocolo del Observatori Contra l'Homofòbia (OCH)

Este Punto Lila de la Sala Apolo contará con una psicóloga que hará la primera atención y que activará los protocolos necesarios según el caso sea de violencia sexual, física o psicológica. Ante un ataque sexual o machista se activará el protocolo 'No Callem' y si la discriminación es LGTBIfóbica, se pondrá en marcha el protocolo del OCH elaborado por la Oficina per la No Discriminació (OND) del Ayuntamiento de Barcelona y el Centre LGTBI de la ciudad. La Sala Apolo cuenta con un decálogo propio de espacios seguros de todo tipo de violencias, llamado Apolo Rules.