Antonio Banderas, en 'Espejo Público': "¿Por qué en España hay cantidad de gente famosa que no han hecho nada?"

Antonio Banderas, uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país, ha visitado este miércoles el plató de Espejo Público. El intérprete ha mantenido una extensa conversación con Susanna Griso en la que no ha tenido reparos en mostrarse sincero con todos los temas planteados por la periodista.

"Ahora, mi vida se ha reducido a las casi tres hora que estamos en el escenario todas las noches", ha señalado Banderas, haciendo referencia a su espectáculo Company, del que Susanna Griso se ha declarado fan y ha asegurado que ha visto en varias ocasiones.

"Me levanto relativamente tarde, sobre las 9:00 horas. Terminamos de trabajar sobre las 23:15 horas y mientras llego a casa son las 0:30 horas. Me voy a dormir sobre las 2:00 horas. Cuando me levanto, no puedo hablar, hago unos pequeños ejercicios vocales, como muy poco porque eso genera gran cantidad de flemas para cantar de noche. Todos los productos que contienen lácteos están completamente eliminados y todos los que hacemos teatro musical lo sabemos perfectamente", ha explicado el actor, que ha agregado que los ejercicios vocales están diseñados por la coach Mamen Márquez.

El intérprete ha agregado que acude al teatro, aproximadamente, dos horas antes del espectáculo: "El teatro tiene algo 'ritualístico'. Los que somos actores, nos gusta vivir ese ritual y esas dos horas previas son muy bonitas. La preparación, sentir a tus compañeros, estar todos metidos en el mismo túnel... Hacemos una conjura dos minutos antes de salir, con todas las manos juntas nos decimos cosas y salimos como si fuera un partido de fútbol".

Antonio Banderas ha agregado que todo el espectáculo, tanto la música como las voces, son en directo y no hay ningún momento de playback: "Lo comentamos justo antes de que empiece el espectáculo para que la gente sepa lo que va a ver. Buscamos la excelencia en nuestro trabajo".

"El teatro musical tiene una devaluación en nuestro país que es muy curiosa y no llego a entender. Ha sido aceptada perfectamente por las audiencias. Madrid se está convirtiendo en un Broadway en español. Hay catorce musicales ahora mismo en Madrid, no hay ninguna ciudad del mundo con tantos musicales en lengua española. Sin embargo, no hay un star system alrededor de esto. Yo tengo actores y actrices trabajando conmigo que hacen las tres disciplinas: cantar, bailar y actuar. Si hubiesen nacido en otro país serían increíbles", ha señalado el intérprete.

"El otro día, estuvo mi amiga Glenn Close viendo uno de los ensayos generales en Madrid y cuando vio a Marta Rivera, que es una de mis actrices, me dijo: 'si esta mujer hubiera nacido en Nueva York sería una Liza Minelli o una de las grandes estrellas que han habido en Broadway' y, sin embargo, es una mujer a la que se conoce poco. ¿Por qué en España hay una cantidad de gente famosa que no han hecho nada y estos pedazo de actores y actrices que están todos los días jugándose en escena todo, con un rigor una profesionalidad increíbles, son desconocidos?", ha criticado Banderas.

"Los que producimos teatro deberíamos ser los primeros en aupar a esta gente a un lugar donde, al mismo tiempo, nos beneficiaríamos de ello porque atraerían al público", ha añadido el actor que, además, ha recalcado que tiene "una envidia sana" por los intérpretes más jóvenes porque tienen "mucha energía y rigor".

Respecto a la obra, Susanna Griso ha señalado: "Animo a verla varias veces porque, en función de tu estado anímico aprecias unos u otros enigmas y lo que es evidente es que está cargada de mensajes".

El actor tampoco ha tenido reparos en hablar acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia. Así, ha destacado que no teme, como tal, el estallido de una guerra nuclear, "pero el clima que hay, a nivel internacional, no invita al optimismo".