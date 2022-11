Lidia Torrent se sincera sobre cómo está llevando la lactancia: "Hay que tener paciencia y consultar a expertos"

Lidia Torrent y Jaime Astrain se convirtieron en padres hace poco más de un mes. Con el nacimiento de su pequeña Elsa están viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, aunque eso no quita que en esta nueva etapa cuenten con algún que otro contratiempo.

Es por ello que la copresentadora de First Dates se ha querido sincerar con sus seguidores acerca de cómo está llevando los primeros meses de su bebé. Aunque dice que es muy buena, asegura que tanto ella como su marido duermen poco porque están pendientes en todo momento de la pequeña por si le ocurre algo.

Otra de las informaciones de las que ha querido hablar es sobre la lactancia. "Está siendo tan compleja como gratificante", comenta la comunicadora.

Lidia Torrent habla sobre la lactancia de su hija. LIDIATORRENTANCA / INSTAGRAM

Asegura también que hay que tener paciencia y consultar a expertos lo que no se entiende sobre este tema para conseguir hacerlo todo de la mejor manera posible. "Quería darle solo un mes, pero tiene ahora cinco semanas y quiero seguir dándole", afirma Torrent.

Lidia Torrent asegura que no tienen niñera para su hija. LIDIATORRENTANCA / INSTAGRAM

Además, aparte del exfutbolista, la catalana cuenta con un apoyo fundamental en su día a día: su madre, Elsa Anka. Esta figura es a quien la pareja recurre cuando han tenido que irse ambos a algún compromiso profesional. "Es muy pequeña y no me apetece delegar en nadie que no sea ella", declara en sus historias de Instagram ante la pregunta de si tienen niñera.