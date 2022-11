Desmontar el scalextric de Vallecas supondría "cortar el Metro y la M-30 muchísimos meses", defiende el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado esta semana el abandono del proyecto de demolición de uno de los últimos scalextric en la ciudad de Madrid, el del Puente de Vallecas sobre la M-30. Ahora, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero explica los motivos de esta decisión: entre otros, supondría tener que "cortar la línea 1 de Metro durante muchos meses y la M-30 otros muchísimos meses más", según sus propias palabras en la comisión de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos. Asimismo, Romero se ha reafirmado en la inviabilidad del desmontaje porque la superficie que se dejaría a los vecinos sería "escasa, cero".

Desde el área han argumentado que en el presupuesto de 2022 estaba contemplada la redacción del proyecto de ejecución para la supresión del paso elevado de la M-30, la construcción de una alternativa subterránea al mismo y una nueva superficie liberada. Para eso se llevaron a cabo estudios de viabilidad, con análisis de las afecciones de movilidad.

En la primera parte del año, el área de Medio Ambiente y Movilidad llevó a cabo varios estudios y simulaciones de los efectos derivados de la supresión del puente. "La conclusión fue la necesidad de construir un túnel para absorber el importante tráfico de paso que da continuidad a la Calle 30 y que también era necesario dejar un vial en superficie, con tres carriles por sentido para resolver la demanda de movilidad local, especialmente en la entrada y salida del distrito de Vallecas, junto al importante número de autobuses que regulan este espacio", ha detallado.

"No hay ningún informe que diga que es inviable"

El portavoz del área de Más Madrid, Paco Pérez, le ha replicado que "no hay ningún informe que diga que el proyecto es inviable" y ha encuadrado en una "decisión política" el anuncio hecho por García Romero. "Usted salió diciendo que no compensaba la obra de la demolición del último Scalextric que queda en la ciudad, un anuncio que hizo sin convocar a la mesa técnica de seguimiento, donde están representados todos los partidos y la Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm)", ha criticado el edil de Más Madrid.

Pérez ha apuntado que, por contraste, "cuando aparecieron unas grietas en el puente de Joaquín Costa, entre Chamartín y Salamanca, rápidamente, en cuatro meses, se demolió". "Y están en trance de demolición el puente de Pacífico, a 200 metros del de Vallecas, en Retiro, y el soterramiento de la M-30 a su paso por los antiguos terrenos del Calderón", ha enumerado. "Las afecciones al tráfico de todo Madrid, de Vallecas y Retiro... esto no lo tienen en cuenta", ha contestado García Romero a la bancada de Más Madrid en la comisión de Desarrollo Urbano.

Ahora "aseguran que el proyecto del scalextric es inviable", lo que no es más que una "decisión política, han decidido políticamente que Vallecas no les compensa porque no hay ningún informe que diga que el proyecto es inviable". Paco Pérez también ha cargado contra el presupuesto de obras para Puente de Vallecas porque "se reduce a la mitad, con un descenso superior a los 7 millones", lo que le ha llevado a comparar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el regidor de Villar del Río en 'Bienvenido Mr. Marshall', con la mítica frase 'os debo una explicación y esa explicación os la debo'.

"La comitiva municipal pasa de largo por la avenida de la Albufera, hemos regresado a los tiempos de Berlanga. Basta de agravios a Vallecas: saldremos a las calles y a las urnas y no para aplaudirles", ha advertido a la bancada del PP.