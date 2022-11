Amber Heard contrademanda a su aseguradora por el juicio con Johnny Depp

El ya famoso juicio entre Amber Heard y Johnny Depp acabó con ambos hallados culpables, si bien la cantidad que según la sentencia tenía que pagarle el actor a la intérprete de Aquaman era varios millones por debajo de los que ella tenía que pagarle a él. De ahí que se considerase mediáticamente una victoria para el protagonista de Piratas del Caribe en lugar de sendas derrotas.

Y ese discurso, el de que Johnny Depp ha salido falsamente indemne, es el que ha adoptado la aseguradora de Amber Heard para no pagarle lo que habían pactado previamente al juicio, razón por la que la actriz de 36 años les ha contrademandado, tal y como ha podido saber el portal de noticias estadounidense TMZ.

Según el medio, Amber ha principiado una batalla legal contra la compañía New York Marine and General Insurance Co. exigiéndoles que se haga efectivo el pago de la póliza por responsabilidad civil que había contratado precisamente para tener una defensa en la demanda por difamación contra Depp y que asciende a un millón de dólares.

Pero eso no es todo, dado que la suma que les reclama Heard va más allá ya que, según ella, "debe cubrir tanto el juicio como el veredicto". La empresa, amparándose en la ley del Estado de California, ha explicado no va a cubrir a Heard.

Según la empresa de seguros, como el jurado había hallado pruebas de que Amber "actuó erróneamente al acometer deliberadamente difamaciones contra Johnny Depp", no han de pagarle nada a la actriz, algo que busca desmontar Heard con el acuerdo firmado y que ha sido obtenido por el citado medio junto al resto de los documentos judiciales.

La intérprete de Zombieland o La chica danesa argumenta con dichos documentos que New York Marine se habría comprometido por escrito a pagar los costos de su defensa y del juicio de forma incondicional y, lo que es más importante, sin importar el veredicto, por lo cual además también les reclama el incumplimiento de contrato.

No hay que olvidar que durante y después del juicio, Amber Heard ha tenido que retirarse de la vida pública y vive refugiada en un pueblo de Mallorca. Mientras, Johnny Depp, del que en el juicio contra The Sun en Reino Unido se probó que había cometido violencia doméstica contra Amber Heard en 12 de los 14 casos presentados, ha recurrido la sentencia del juicio contra Amber Heard para evitar pagarle dos millones de euros.