Giró dice que no es el momento de decidir si quiere ser candidato de Junts a las catalanas: "Ni puerta abierta ni puerta cerrada"

El exconseller de Economía Jaume Giró ha dicho que ahora no es momento de decidir si quiere ser candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat. "Ni puerta abierta ni puerta cerrada", ha añadido en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.

Según ha dicho, cuando llegue el momento analizará la situación, pero ha dejado claro que "actualmente" no se lo plantea. En este sentido, ha calificado "de especulaciones" las informaciones periodísticas que apuntan que se está preparando para ser el candidato de Junts a las próximas elecciones catalanas.

En cuanto a las negociaciones de los presupuestos, ha puesto en entredicho que ERC sea el socio prioritario para aprobarlos y ha afirmado que no son sus cuentas porque "las cosas han cambiado completamente".

A la pregunta de si se ve como presidente de la Generalitat, Giró ha respondido que "actualmente, no". Ha explicado que ahora su objetivo es ayudar el partido de cara a las elecciones municipales "sin ninguno más ambición". Y ha negado que sea un calentamiento para convertirse en candidato de cara a las próximas elecciones en el Parlament.

Giró no cree que Xavier Trias, si confirma que será el candidato por Barcelona, le pida que lo acompañe a la lista electoral. "El señor Trias no me necesita", ha afirmado.

En relación a la negociación de los presupuestos de la Generalitat, Giró ha señalado al Govern como el "principal responsable" de que se aprueben las cuentas y ha negado que las cuentas actuales sean las suyas.

Ha argumentado que los que dejó él preparados eran unos "presupuestos de coalición" y que ahora la situación ha cambiado completamente después de la marcha de Junts del ejecutivo. "Decir que son los presupuestos de Giró hoy no se aguanta. No es verdad", ha afirmado, para después recordar que ha habido cambios en la estructura del Govern.