Poty presenta a su hija Martina en su 18 cumpleaños: "Tiene muchísimo talento y baila mejor que yo"

A Javier Castillo, más conocido como Poty, le cambió la vida radicalmente hace 18 años. El bailarín y coreógrafo se convirtió en padre de su hija Marina, fruto de su matrimonio con Isabel Navarro, que aún perdura. Ahora, para celebrar la mayoría de edad de su pequeña, el televisivo la ha presentado en sociedad en exclusiva para ¡Hola!

Poty asegura que tiene una gran prolongación en su hija Martina, puesto que ha heredado su talento y sus inquietudes artísticas que le han llevado hasta el Ballet Nacional o a ser coreógrafo de la selección española de gimnasia rítmica, con quienes ganó el Mundial.

Según el bailarín, Martina "es una mujercita súpermadura, desde muy jovencita". Además de asegurar que "se porta muy bien, estudia muy bien, es cariñosa, muy reflexiva", tiene claro que su hija lleva el talento en la sangre.

"Esto tampoco lo quiero decir muy en plan madre de la Pantoja, pero tiene muchísimo talento, canta muy bien y baila mejor que yo, ¡con diferencia!", ha explicado Poty.

A pesar de ello, Martina es una gran trabajadora que se apoya en la experiencia de Castillo: "Me escucha mucho, no es nada repipi en plan 'papá, que eso ya lo sé yo'. En ese sentido, me tiene respeto por sabiduría, porque piensa: 'Mi padre sabe de esto más que yo', entonces, me escucha con muchísima atención".

Sobre su faceta como padre, cree que es "un campesino en plan cariñoso", sobre todo cuando se habla de un posible novio de Martina: "A veces escucho hablar a Isabel con su familia y le preguntan si tiene noviete y siempre salto yo diciendo: 'qué noviete ni qué leches'. A pesar de ello, los amigos de su hija "siempre le dicen 'qué simpático es tu padre'".

En la entrevista en exclusiva para ¡Hola! también ha hablado la propia Martina. La joven afirma que su padre "es carismático a más no poder, es alucinante. Tiene una energía, es todo actividad… Es difícil explicar, es como se le ve. Es la persona más real que vas a ver en tu vida. Él siempre anima a todo el mundo, tiene muy buen rollo, da gusto con él, es maravilloso".