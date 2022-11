Goyo Jiménez sustituye a Miguel Lago en la tertulia de actualidad de El Hormiguero'

Miguel Lago, que se encuentra pasando unos días en Los Angeles, ya se ausentó esta semana de Y ahora Sonsoles, siendo sustituido por Goyo Jiménez.

El cómico también fue el encargado de ocupar el lugar del gallego este martes en El Hormiguero en la tertulia de actualidad, donde debatió junto a Pablo Motos, María Dabán, Juan del Val y Rubén Amón.

El primer tema que trataron fue el inicio del Mundial de Qatar 2022, donde Amón criticó la disputa del torneo y de como Luis Enrique, el seleccionador español, se ha hecho streamer para evitar a los periodistas.

"Me repugna este mundial porque después de celebrarse en Rusia el anterior, no parece que hayan dado pasos por avanzar en los derechos humanos", señaló el periodista.

Rubén Amón, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Sobre el seleccionador, Del Val comentó: "Siempre que un personaje concede una entrevista, los titulares tergiversan y la mayoría son mentira, de esa fauna no excluyo a ningún medio. No me parece tan descabellado lo que ha hecho".

También hablaron de la Ley 'Solo Sí es Sí', donde Jiménez sorprendió a todos con su argumentación: "Esto ha pasado por el Legislativo, que no se nos olvide, que tenían que haberlo previsto", comentó.

"Aquí falla todo el sistema, es una cadena de fallos preocupante porque se supone que se dedican a esto. Es que he estudiado leyes y esto es de primero de Penal", aseguró.