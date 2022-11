La Bien Querida, en 'El Hormiguero': "Me metí en Tinder para conocer gente normal, no de la farándula"

El Hormiguero recibió este martes la visita de la cantante Ana Fernández Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, para presentar su nuevo trabajo discográfico, Paprika.

El álbum salió a la venta el 18 de noviembre y en él la artista apuesta por raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos, incluida la bachata, de la que enseñó unos pasos Pablo Motos.

🌶 @LaBienQuerida nos presenta “Paprika”, su nuevo disco que tiene bachata, salsa, rumba y bolero #BienQueridaEH pic.twitter.com/zF0NsALmom — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2022

El presentador también reveló un detalle personal de la cantante: "¿Es verdad que hubo un tiempo que estuviste en Tinder?". La Bien Querida le contestó que "me metí ahí para conocer gente normal y no de la farándula".

"Al principio le daba like a todos, pero me pillé con un chico de Río de Janeiro. Lo que pasa es que había cosas que no me cuadraban y puse a mis amigas a investigar", comentó la invitada.

Y añadió que "ellas dieron con el Facebook del padre y ahí vimos entre sus amistades a una chica que tenía fotos con el chico que me gustaba y que me había dicho que estaba divorciado".

"No le dije nada porque la información es poder y no se lo dije hasta que me metió otra bola. Aun así, le dije que viniera a terminar la faena", admitió entre risas.