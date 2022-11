Laura Escanes arrancó esta semana dando un inesperado anuncio: prepara un nuevo pódcast en solitario tras su anterior trabajo con su expareja, Risto Mejide. Se llama Entre el cielo y las nubes, y ya tiene fecha de estreno.

La influencer ha contado en una entrevista para la plataforma que acoge el proyecto, Podimo, que la primera entrega de Entre el cielo y las nubes se podrá escuchar a partir del próximo martes 29 de noviembre.

El programa estará disponible en formato de audio y vídeo, y consistirá en conversaciones entre la empresaria y personalidades de ámbitos, edades y disciplinas diferentes.

"No serán entrevistas como tal. Me gusta que sea una conversación y que haya diferentes puntos de vista. Quiero poder aportar cosas y que la otra persona también lo haga, aunque no estemos de acuerdo en todo. Está guay escuchar lo que dice cada uno", ha valorado Escanes.

La creadora de contenido no quería ceñirse únicamente a hablar con influencers y, de hecho, entre sus invitados habrá personas con las que nunca antes había mediado palabra. "Tengo una lista interminable de personas", ha revelado.

De momento, lo que se sabe de la primera invitada es que es "una chica" que comentó en la publicación donde Escanes anunció su pódcast.

Escanes afirma que tiene seguridad en sí misma y dice que se atreve "con todo". Se enfrenta a una nueva etapa profesional que encara con grandes expectativas y, sobre todo, muchas ganas.