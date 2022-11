El 56% de españoles culpa a Montero de la rebaja de penas por la ley del 'solo sí es sí'

Más de la mitad de los españoles (el 56,7%) cree que la responsabilidad de la rebaja de algunas condenas por delitos sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' recae directamente en la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo departamento fue el autor de la normativa.

Así lo refleja la encuesta DYM para 20minutos, que apunta que no hay apenas diferencia entre lo que opinan los hombres y las mujeres sobre a quién culpabilizan de los efectos de la nueva ley. Desde Igualdad han señalado a los jueces como responsables por no saber interpretar la norma, pero esta valoración solo es compartida por el 31% de los encuestados (un 33% en el caso de los hombres y un 30,7% en el de las mujeres), mientras que el 11,4% responde que 'no sabe, no contesta'.

Según el sondeo, algo más del 50% de los españoles opina que en la ley del 'solo sí es sí' cuya principal novedad es que el abuso y todo acto sexual no consentido pasa a ser considerado agresión, no están bien tipificados y regulados los delitos contra la libertad sexual. En este caso, tampoco hay apenas diferencias entre el criterio de los hombres y el de las mujeres.

Sí se aprecia más disparidad por géneros entre los encuestados que sí consideran que los delitos sexuales están bien tipificados en la nueva ley, opinión que comparte casi un 30% de los españoles. En el caso de los hombres, este porcentaje asciende hasta el 33%, pero baja al 26,7% entre las mujeres.

Sin embargo, para esta pregunta son más los españoles que reconocen que no tienen una opinión formada al respecto. Un 19% opta por la respuesta de 'no sabe, no contesta' y son las mujeres las que admiten tener más dudas, hasta un 21,8% de las consultadas por un 17% de los hombres.