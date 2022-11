Parece que Ignacio, hermano de Jaime de Marichalar, y su familia no pasan por un buen momento económico, pues acaban de ser desahuciados de la casa en la que vivían de alquiler desde hace más de un año.

Según El programa de Ana Rosa, el hermano del exmarido de la infanta Elena, su mujer Fernanda y sus cuatro hijos han sido desahuciados de la vivienda situada en un lujoso barrio de Madrid por un presunto impago del alquiler.

Los vecinos aseguraron al magazine matinal de Telecinco que "no se integraron" y no estaban demasiado contentos con ellos. Tal y como contó la reportera del programa, el desahucio se realizó con la presencia de la "comitiva judicial junto a las fuerzas policiales", y se produjo de forma "pacífica".

A las 8.30 horas de este martes, tres camiones de mudanza se llevaron las pertenencias de la familia y, dos horas más tarde, Ignacio de Marichalar se marchó de casa en su coche. Por tanto, el tío de Froilán y Victoria Federica no estuvo presente en el desahucio, sino que se encargó de todo su esposa.

La propietaria del piso en el que estaba alquilado Ignacio de Marichalar. MEDIASET

"Se han entregado las llaves, todo bien, hemos hecho posesión de la vivienda. Es por un impago de la renta, hemos tenido que llegar desgraciadamente hasta aquí", informó Virginia, la casera y propietaria del piso, a El programa de Ana Rosa.

Y, aunque el abandono de la casa transcurrió de forma normal y tranquila, la reportera aseguró que, anteriormente, "el comportamiento de Ignacio de Marichalar" con la dueña "no fue de lo más cordial" y la amenazó para que no contara esta información a la prensa. "Esta información no nos llegó por la propietaria, ella no es nuestra principal fuente", aclaró la periodista justo después.

Curiosamente, tal y como recordó Pepe del Real, no es la primera vez que el hermano del exduque de Lugo tiene problemas con el pago de un alquiler, aunque anteriormente él era casero. En 2012, Ignacio demandó al inquilino de una oficina que tenía alquilada en el barrio madrileño de Salamanca y le reclamaba 60.000 euros de deuda, mientras que el alquilado le acusó a él de agresión.