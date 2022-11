Amador Mohedano rompe su silencio y responde a las acusaciones de Rocío Carrasco: "Tengo un odio que nadie puede imaginar"

Amador Mohedano no está contento con el desenlace de la docuserie de su sobrina, En el nombre de Rocío. El mánager se siente traicionado por el cómo ha sido representado su trabajo, por lo que ha decidido responder a las acusaciones.

El hermano de Rocío Jurado ha señalado tanto a Rocío Carrasco como a su marido, Fidel Albiac. El gaditano ha asegurado que no ve posible una reconciliación, especialmente centrándose en su cuñado: "El hecho de estar respaldado por la hija de Rocío Jurado hace que se envalentone".

De acuerdo al exmarido de Rosa Benito: "Él tiene muy buena labia y tiene mucho poder de convicción para algunas mentes, para la mía desde luego no". Según el empresario ha confesado en el canal de YouTube de Juanjo Vlog, Albiac es el culpable de que su sobrina no tenga contacto con su familia materna.

Por parte del sevillano no ha habido ningún tipo de respuesta. Teniendo en cuenta su historial, tampoco se espera que el abogado llegue a responder a las acusaciones.

En el mismo directo, Amador Mohedano ha asegurado que, de no ser por sus problemas económicos, demandaría a su familia: "Yo no me escondo, y después de todas las cosas que yo he escuchado por boca de mi sobrina, ¿vosotros creéis que yo soy de piedra? Yo tengo por dentro un odio que nadie se lo puede imaginar".