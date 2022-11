Las urgencias se colapsan en Cataluña: el Hospital del Mar supera los 200 pacientes en los pasillos y muchos llevan más de 24 horas

Als USUARIS de la Sanitat Pública:

A partir de Desembre i de l'1 al 7 de cada mes, DEIXEM DE FER HORES EXTRES!

Per un personal que ens pugui atendre en condicions.

Per disposar dels recursos que mereix la ciutadania.

Unim-nos en la lluita per la defensa de la Sanitat Pública! pic.twitter.com/uGccr2Zbqo