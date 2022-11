Díaz y Podemos ven insuficiente el pacto de Calviño con los bancos y le exigen que la bajada de las hipotecas sea obligatoria

El acuerdo alcanzado por el Ministerio de Economía con las patronales bancarias para congelar la cuota de las hipotecas de las familias vulnerables despierta poco entusiasmo en Unidas Podemos. Tanto Podemos como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideran insuficiente un pacto que, en primer lugar, no será de obligado cumplimiento para las entidades financieras, que decidirán voluntariamente si se adhieren al protocolo que se firmará o no. Además, los morados creen que la congelación de las hipotecas cuando ya han experimentado fuertes subidas por el aumento del euríbor se queda corta, y abogan por obligar a la banca a bajar las cuotas.

Quien primero se pronunció al respecto de un acuerdo que se conoció a última hora de la noche del lunes fue el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que aseguró a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que las medidas "son voluntarias, apenas van a reducir la cuota de la hipoteca, dejan a muchas familias fuera y casi no tocan los beneficios obscenos de la banca". Y en la misma línea se pronunció este martes en el Congreso el diputado morado Rafael Mayoral, que "las medidas deberían ser obligatorias" para hacer cumplir a las entidades financieras con la "responsabilidad social" que adquirieron cuando fueron rescatadas con fondos públicos durante la crisis de 2008.

"Ahora les toca a ellos, y tienen que entender que esto no se pide: las entidades financieras tienen que asumir la responsabilidad social y no machacar a las familias con la subida de tipos", argumentó Mayoral. Unidas Podemos no se ha opuesto a la puesta en marcha de este acuerdo en el Consejo de Ministros, señaló el diputado, pero considera que el Gobierno debe hacer mucho más y establecer por ley "la limitación de la responsabilidad del bien hipotecado, la dación en pago o el establecimiento de quitas" en el préstamo hipotecario para las familias vulnerables.

Díaz, por su parte, no se ha expresado públicamente, pero fuentes próximas a la vicepresidenta coinciden en que el protocolo pactado entre la vicepresidenta Nadia Calviño y las patronales de la banca se queda muy corto y debería ser de obligado cumplimiento. De hecho, hace unos días, la vicepresidenta Díaz aseguró en un acto de su plataforma Sumar que "esto no va de propuestas ligeras con la banca, no va de que la banca diga que quiere ayudar a los vulnerables". "De lo que menos va es de lo que nos dice la banca estos días: que quiere un acuerdo para que ensanchemos nuestra soga, es decir, que ampliemos el número de años de nuestra hipoteca a cambio de que ellos se moderen", espetó.

