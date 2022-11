Un pescador captura uno de los peces dorados más grandes del mundo en Francia: "Nunca pensé que lo atraparía"

El pescador Andy Hackett, tras 25 minutos intentándolo, logró atrapar una versión mucho más grande de la especie de peces dorados comunes, que se ha convertido en una de los más grandes del mundo con un peso de más de 30 kilos.

Según el diario británico The Guardian, los peces dorados normalmente no son lo suficientemente grandes como para no poder vivir en la pecera de cualquier casa pasando felizmente las horas, sin apenas ocupar espacio ni ocasionar ningún problema.

El escurridizo pez, conocido como Carrot por su color naranja, fue capturado en Bluewater Lakes en Champagne, Francia. Vive bajo estas aguas desde hace 20 años y, desde entonces, ha demostrado ser una especie muy resbaladiza para los pescadores.

Según The Guardian, el gerente de pesca Jason Cowler dijo: "pusimos a Carrot hace unos 20 años como algo diferente para que los clientes pescaran. Desde entonces ha crecido y crecido pero no sale a menudo, es muy esquiva".

Carrot es una especie híbrida de carpa de cuero y koi, y se considera la segunda más grande de su tipo jamás capturada. Sorprendido por su captura, el hombre de 42 años dijo: "Siempre supe que Carrot estaba allí, pero nunca pensé que lo atraparía".

"Sabía que era un pez grande cuando mordió mi anzuelo y se movió de lado a lado y de arriba abajo con él. Luego salió a la superficie a 30 o 40 metros y vi que era naranja. Fue brillante atraparlo, pero también fue pura suerte".

Un momento único que quisieron grabarlo para el recuerdo con un posado ante la cámara antes de devolverlo al agua.