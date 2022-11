'El programa de Ana Rosa' muestra el caso de una reportera a la que robaron la cartera en Catar: "¿Qué quieres que hagamos con él?"

La polémica sigue envolviendo al Mundial de Qatar. Después de que la FIFA impida a los jugadores, a petición del país organizador, lucir el brazalete con la bandera LGTBIQ+, este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado otro suceso.

El matinal de Telecinco ha mostrado las imágenes en las que una reportera, desde Catar, ha narrado su experiencia con las autoridades después de que un ciudadano le robase, en directo, la cartera.

"Los policías hombres no te registran, no te atienden y lo único que te dicen es que vayas a un sector. Yo aparezco ahí y dije que por qué me mandaban acá. Me dijeron que como soy mujer es la policía mujer la que me tenía que atender y tomar la declaración. En un momento, cuando te va preguntando, llegó el momento más complejo para mí. Me dijo: '¿qué quieres que haga la justicia cuando lo encontremos?'.

La periodista ha explicado que no sabía a qué se refería la agente y que esta le dijo: ¿Qué quieres que haga la justicia, que lo condene a cinco años de cárcel, que vaya directo, que lo deportemos...? Puedes decidir qué hacemos". Así, ha destacado que ella apuntó que no podía tomar la decisión.

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha destacado: "Es que esto es así, si no dejan ni llevar el arcoíris a los jugadores". Además, la presentadora ha agregado que temía el castigo que el gobierno iraní impondría a los jugadores de su selección por haberse negado a entonar el himno de su país en protesta por la represión que sufren las mujeres.