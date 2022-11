Requisitos para acceder a los 651 pisos de alquiler asequible en Vallecas

La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la subvención de cerca de 12 millones de euros a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento para la construcción de 651 pisos de alquiler asequible en Vallecas.

Como destaca el ejecutivo autonómico en un comunicado, "el presupuesto permitirá levantar siete promociones de obra nueva, cuatro en el distrito de Puente de Vallecas y tres en Villa de Vallecas, de uno a cuatro dormitorios, y un total de 883 plazas de garaje".

Cuáles son las condiciones

Estas viviendas se destinarán al alquiler por un plazo mínimo de 25 años y deberán ser el domicilio habitual y permanente del inquilino, no podrán constituir una segunda residencia. Asimismo, los edificios "deben ser eficientes y tener la máxima calificación energética".

El precio máximo del alquiler no superará los siete euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil. Se sumará un 60% en dicho importe si disponen de plaza de garaje o zonas comunes residenciales.

¿Y quién podrá acceder a estas viviendas asequibles? Todas aquellas personas cuyos ingresos, que incluyen los de todos los que formen parte de la unidad de convivencia, no superen 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de familias numerosas o con discapacidad, no podrá superar 5 veces el IPREM. Además, los inquilinos acogidos a este programa no podrán ser titulares de otra vivienda en la región.