Kanye West anuncia que se presentará a las elecciones de 2024

Da la sensación de que Kanye West no aprende la lección de una vez para otra. Si comenzaba noviembre imponiéndose a sí mismo un "ayuno verbal" ante todo el infortunio que le había causado no saber cuándo callarse y lo rompía con un saludo en hebreo tras sus comentarios antisemitas, ahora ha confirmado que se va a presentar como candidato a la Casa Blanca... otra vez.

En un vídeo -que ha publicado en su cuenta de YouTube el canal X17- se puede ver cómo Kanye presenta a quien va a dirigir su campaña para las elecciones en Estados Unidos de 2024, Milo Yiannopoulos, un periodista británico de ultraderecha que, cuando actúa como orador, siempre acaba atacando hacia los mismos objetivos: el Islam, el feminismo, la justicia social y la comunidad LGBTI, a pesar de que él es homosexual, si bien lo considera un estilo de vida "aberrante" y donde la mayoría deberían "volver al armario".

"Este es Milo aquí, trabajando en la campaña", afirma el rapero, que acto seguido es preguntado si es eso una confirmación de que se presenta a las elecciones. Él se ríe, pero el propio Milo afirma "Supongo que sí es una confirmación". No es la primera campaña de Milo, que ya trabajó en la carrera por la reelección de la legisladora Marjorie Taylor Greenne, trumpista radical y seguidora del culto neofascista QAnon.

Acto seguido, el exmarido de Kim Kardashian enseña las prendas que ha diseñado con el logotipo YE24 y que financiarán la campaña. Y, justo después, el músico da un paseo por la nave donde lo está montando todo para la carrera presidencial junto al periodista, al que presenta a las mujeres que están tejiendo los logotipos en las prendas susodichas.

Básicamente pertenecían a sus antiguas colaboraciones (Adidas, Balenciaga, GAP y aquellas que rompieron sus contratos con él tras las polémicas) y que explica venderá a unos 20 dólares la pieza. Es entonces cuando pregunta el periodista "¿De verdad te presentas?" y, tras dudar un instante, Kanye responde: "Sí. A veces pienso si tengo o no que decirlo, pero, bueno, nos estamos moviendo hacia el futuro".

Esta última frase, "We are moving towards the future", ha sido entendida por algunos medios como el futuro lema de campaña y que Kanye dice sin pensar de tanto que lo tiene en la cabeza.

No hay que olvidar que Kanye West ya se presentó como candidato independiente en las elecciones de 2020 y recibió alrededor de 60.000 votos en la docena de estados en los que pudo participar.